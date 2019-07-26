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Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Son günlerde belediyeler ile gündeme gelen ve tartışma konusu olan huzur hakkı nedir merak ediliyor. İşte Huzur hakkı ödemesi ile ilgili detaylar...

Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı

Belediye seçimlerinden sonra son günlerde belediyelerin bünyesindeki şirketlerin yönetimi ve huzur hakkıyla ilgili tartışmalar hızlandı. Peki huzur hakkı nedir, huzur hakkı ödemesi kimlere ödenir ve nasıl hesaplanır?

HUZUR HAKKI NEDİR?

Türk Dil Kurumu yani TDK’nin verdiği tanıma göre Huzur Hakkı “Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen paradır.

Bir şirketin ortakları, o şirketin yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen bazı yükümlülükleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Tabii bu yükümlülükler ve sorumluluklar kişinin bazı riskler altında çalışması demektir. İşte huzur hakkı bu risklerin azaltmak amacıyla belirlenen bir maddi telafidir.

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HUZUR HAKKI KİMLERE ÖDENİR?

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara huzur hakkı ödemesi gerçekleştirilir.

HUZUR HAKKI NASIL HESAPLANIR?

Peki bir yöneticinin alacağı huzur hakkı nasıl hesaplanır. Öncelikle bir şirketin huzur hakkı vermesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirlenmesi veya karar defterinde karar alınması gerekmektedir.

Huzur Hakkı için belirlenen ödemedengelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Hesaplama yapılırken vergi dilimlerine dikkat edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
huzur hakkı belediye

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