FİNANS
  4. Hyundai Assan'da atama

Hyundai Assan'da atama

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

Hyundai Assan'ın Yurtiçi Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Murat Berkel oldu

İSTANBUL (AA) - Hyundai Assan’da Yurtiçi Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür koltuğuna şirkette uzun yıllar deneyimi olan Murat Berkel oturdu.

Hyundai Assan açıklamasına göre, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü, markaya uzun yıllar hizmet eden Murat Berkel oldu.

Yeni görevine 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlayacak olan Murat Berkel, 21 yıldan fazla bir süredir Hyundai Assan’da görev alıyor.

Berkel, Hyundai Assan’daki çalışma hayatına 1998 yılında Filo ve Özel Satışlar Uzmanı olarak başlarken daha sonra 2014 yılına kadar Satış ve Satış Sonrası birimlerinin çeşitli kademelerinde görevine devam etti.

Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılında terfi alan Berkel, yılların vermiş olduğu tecrübesini şimdi de Hyundai Assan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdürü olarak en üst seviyeye taşıyor. Hyundai’nin modellerindeki kalitesine ve imajına sadık kalarak daha yaratıcı ve rekabetçi işlere imzasını atması beklenen Murat Berkel, aynı zamanda pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde de etkili olmayı hedefliyor.

City College of London’da İşletme ve Finans ön lisansını tamamladıktan sonra Newport Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Murat Berkel, evli ve iki çocuk babası.

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai Assan Murat Berkel

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