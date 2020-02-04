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Hyundai, koronavirüs etkisi nedeniyle Güney Kore'deki üretimini askıya alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Hyundai Motor, koronavirüs salgınının neden olduğu tedarik zinciri aksamaları nedeniyle Güney Kore fabrikalarında üretimi kademeli olarak askıya almayı planlıyor. Hyundai Çin dışında üretimi askıya alan ilk büyük küresel otomobil üreticisi oldu.

Hyundai, koronavirüs etkisi nedeniyle Güney Kore'deki üretimini askıya alacak

Hyundai, koronavirüs etkisi nedeniyle Güney Kore'deki üretimini askıya almayı planlıyor.

Hong Kong'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası görülürken, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 420'yi aştı. Ford, Fransız otomobil üreticisi PSA Peugeot Citroen ve Japon otomobil üreticisi Nissan ve Honda Motor dahil olmak üzere birçok küresel otomobil üreticisi, Beijing'in yönergelerine uygun olarak bu hafta Çin'deki bazı fabrikalarında üretimi askıya almıştı.

Konunun hassasiyetinden dolayı adının açıklanmasını istemeyen bir sendika yetkilisi, Hyundai'nin Güney Kore fabrikalarının çoğunda 7 Şubat-10 Şubat veya 11 Şubat tarihlerinde arasında üretimin askıya alınacağı açıkladı.

Hyundai sözcüsü, askıya alma programlarının üretim hattına göre değişeceğini söyledi.

Otomobil sektörü yetkilileri daha önce Reuters'a yaptıkları açıklamada, Pazartesi gününden beri Hyundai yönetimi tarafından değerlendirilen üretimin askıya alınmasının, kablo donanımları adı verilen otomobil parçaları sıkıntısından kaynakladığını belirtmişlerdi.

Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü üst düzey araştırmacısı Lee Hang-koo'un verdiği bilgiye göre, Hyundai ve iştiraki Kia Motors çoğunluğu Çin'de üretilen parçaların yüksek miktarda stoklarını bulundurmuyor.

Lee, "Hyundai ve Kia, diğer küresel otomobil üreticilerine göre daha fazla parça ithal etme eğiliminde olduklarından (rakiplerinden) daha fazla etkilenebilirler" dedi.

Ticaret verilerine göre, Güney Kore, 2019'da Çin'den 1.56 milyar dolarlık otomobil parçası ithal ederken, 2018'de 1.47 milyar dolar ithal etti.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
hyundai, koronavirüs salgını, Güney KORE,

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