İBB 1.6 milyar liralık ihaleyi iptal etti

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.



Büyükşehir Belediyesi, Alarko Holding'e faksla gönderdiği yazıda söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Daha önce, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı projesi de iptal edilmişti.





Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.



Büyükşehir Belediyesi, Alarko Holding'e faksla gönderdiği yazıda söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Daha önce, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı projesi de iptal edilmişti.