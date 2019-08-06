İBB Başkanı İmamoğlu: Otogar otoparkı bayramda ücretsiz

İstanbul 20'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otopark alanının İSPARK'a devrine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi mahkemeye dilekçe vermiş, ihtiyati tedbir kararı alınmasını istemişti.

Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, dava sonuçlanana kadar ihtiyadi tedbir kararı almıştı. İBB avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, aynı mahkeme ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram süresi boyunca otogar otoparkının ücretsiz olacağını açıkladı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın tahliye kararının durdurulması kararının kaldırıldığını da belirterek, şunları söyledi:

"Dün itibarıyla benim de şaşırdığım bir yargı kararı vardı. Hem şaşırdığım, hem de üzüldüğüm. Ancak bugün arkadaşlarımızın hukuk birimimizin girişimi ile bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16.00 itibarıyla -kaymakamlığın verdiği saat bu olduğu için- tüm birimlerimizle Bayrampaşa'da olacağız. Güvenlik şirketimizle İSTAÇ ile temizliğiyle, zabıtamızla bütünüyle orada olacağız. Hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin de verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan tuvaletine, her alanıyla aydınlatmasına varıncaya kadar da ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli çünkü yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım. İBB'ye ait olan bir mülkiyette süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri almak konusunda ısrarlıyız ve takipçiyiz.