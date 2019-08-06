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İBB Başkanı İmamoğlu: Otogar otoparkı bayramda ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2019 19:09 | Son Güncelleme

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK’a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram süresi boyunca otogar otoparkının ücretsiz olacağını açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu: Otogar otoparkı bayramda ücretsiz

İstanbul 20'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otopark alanının İSPARK'a devrine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi mahkemeye dilekçe vermiş, ihtiyati tedbir kararı alınmasını istemişti.

Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, dava sonuçlanana kadar ihtiyadi tedbir kararı almıştı. İBB avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, aynı mahkeme ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram süresi boyunca otogar otoparkının ücretsiz olacağını açıkladı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın tahliye kararının durdurulması kararının kaldırıldığını da belirterek, şunları söyledi:

"Dün itibarıyla benim de şaşırdığım bir yargı kararı vardı. Hem şaşırdığım, hem de üzüldüğüm. Ancak bugün arkadaşlarımızın hukuk birimimizin girişimi ile bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16.00 itibarıyla -kaymakamlığın verdiği saat bu olduğu için- tüm birimlerimizle Bayrampaşa'da olacağız. Güvenlik şirketimizle İSTAÇ ile temizliğiyle, zabıtamızla bütünüyle orada olacağız. Hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin de verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan tuvaletine, her alanıyla aydınlatmasına varıncaya kadar da ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli çünkü yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım. İBB'ye ait olan bir mülkiyette süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri almak konusunda ısrarlıyız ve takipçiyiz.

"OTOPARK ÜCRETSİZ OLACAK"

"Bu konuda Sayın Valimizle de sık istişare halindeyim. Kendilerinin katkısı ve desteği ile o gün bize emniyet birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar da eşlik edecekler. İnşallah Perşembe 16.00 itibarıyla ki, daha öne çekme ihtimalini de açıkçası yakalamak isteriz. Çünkü bir an önce oradaki hizmeti düzgün verilmesi çabası içindeyiz. Bu arada şu müjdeyi de vermek isterim. Özellikle kargaşayı ortadan kaldırmak ve bayramın en düzgün şekli ile geçirilmesi adına da bayram süresince oraya gelip yolcusunu uğurlamak isteyen ya da karşılamak isteyen İstanbullu hemşerilerimin özel araçlarına İstanbul otogarı ücretsiz olacak. Onu da buradan duyurmak isterim. İhtiyati tedbir kararı kaldırıldı."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ibb başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyide istanbul otogardan ibaret değil asgari ücret belediyede 2200 tl üzerinden olacaktı haber yok yoksa yılbaşında yeni asgari ücret belirlenincemi bak yaptık diyeceksiniz
yav yıllarca, yapılan şeyi müjde deyip sunmayın millete... he doğru ya kendisi şuan bitmeyen tatilde :))
adam gibi icraat yapamayacak belli ...aslında chp'de yönetici veya belediyelerinde başkan olmak var... üç beş küçük işi icraat diye kitlersin.
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