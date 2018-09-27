FİNANS

İBB Başkanı Uysal: Yanlış park edilen araçlar çekilecek, trafik rahatlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Bakırköy'deki Ulaşım Yönetim Merkezi'nin (UYM) tanıtım toplantısında, yanlış parklanmalar konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmelerin yapıldığını söyledi. Uysal, "Büyük bir ihtimal, şu anda o görüşmeler çerçevesinde, yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda da İBB olarak hızlı, aktif, o problemi çözücü adımlar atılmış olacak. Önemli bir rahatlama olacak" dedi.

İBB Başkanı Uysal: Yanlış park edilen araçlar çekilecek, trafik rahatlayacak

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin Bakırköy Ek Hizmet binasında bulunan Ulaşım Yönetim Merkezi'nin tanıtım toplantısında, yanlış parklanmaların İstanbul'un trafiğinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirterek, "İstanbul'da, İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, yanlış parklanmalarla mücadele, biz şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü trafik polislerince organize edilen, yanlış parklanmalardaki araçların çekici aracılığıyla kaldırılması işlemini de bu merkezden takip edilebilecek bir sistemle, İBB Zabıta ekiplerince de ortak bir çalışmayla bu şekliyle, yanlış parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığına da müdahaleyle ilgili bir çalışmamız var. Görüşmelerimizi yaptık. Büyük bir ihtimal, şu anda o görüşmeler çerçevesinde, yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda da İBB olarak hızlı, aktif, o problemi çözücü adımlar atılmış olacak. Önemli bir rahatlama olacak" dedi.

ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÖNEMİNDE BAŞLADI

UYM'nin kuruluşunun 1997 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başladığını bahseden Uysal, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 1997 yılında İstanbul'da ilk defa Taksim ve çevresi, İstiklal Caddesi bölgesinde 6 kamerayla kurulmuş olan ve merkezden oradaki 'hareketliliği, trafiği takip edelim' diye kurulmuş olan bir sistem, bugün toplamda bin 300'ün üzerinde kamerayla takip edilen, İstanbul trafiğinde yaklaşık 3,5 milyon araç trafiği, aynı zamanda toplu ulaşım araçlarının trafiği ve yaya trafiğini anlık takip edilebilen bir sisteme dönüşmüş vaziyette. Otobüslerin yolcu sayısı, yoğunluğu, duraklardaki fazla yolcu oluşu ve az sayıdaki seferlerin artırılarak o yolcunun gitmesi gereken yere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ve trafiğe önemli rahatlama getirecek. İnşallah bu yönetim merkezinden yapılan çalışmalarla İstanbul'da trafik daha rahatlayacak. İstanbul'da trafik problemleri daha çabuk çözüm bulacak. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'de de burada yapılan çalışmalar örnek alınarak, birçok problemin çözümleri bulunacak" dedi. UBER-taksici tartışmalarına değinen Uysal, iTaksi modelinin güvenilir bir model olduğunu söyledi


ŞOFÖRLER VE YOLCULAR KAYIT ALTINDA

Otobüslerde ve minibüslerde kamera sistemi olduğunu belirten Uysal, "Gerek minibüslerin içerisindeki yolcuların hareketlerinin, tavırlarının takibi, aynı zamanda şoförlerin takibi... Sadece sözleri, davranışları değil aynı zamanda sağlıklı olup olmadıklarını da takibi yapılabilen bir sistem. Herhangi bir tartışma olduğu zaman da direkt kamera sistemi üzerinden de eğer yolculunun şikayeti varsa onu incelemek, şoförün yolcudan bir şikayeti varsa onları kayıtlar üzerinden takip etme imkanı ortaya çıkmış oluyor" dedi.

5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Okul servislerinin kamu hizmeti olduğunun altını çizen Uysal, "O aracın hangi özelliklere sahip olduğu, şoförün kim olduğu, UKOME tarafından belirlenmiş servis ücretini sistem üzerinden hesaplayabilme imkanı tanıyan bir yazılım ve velilerin takip edebileceği bir sistem. tuhim.ibb.gov.tr adresine giren herkes, öğrencisinin hangi servise götürmek istiyorsa o şoför kimliğine, ayrıca bulunduğu noktadan,yani ne kadar servis ücreti ödediğini öğrendiği bir sistem. 1 Eylül'den itibaren 5 milyon ziyaretçi girmiş. Tahmin ediyorum ki, İstanbul'daki tüm öğrenci velileri girmiş. 3 milyon 200 öğrencimiz varsa, 5 milyon ziyaretçi girmiş" diye konuştu.

İBB YOL GÖSTEREN TÜM TÜRKİYE'DE KULLANILACAK

Mevlüt Uysal, Marmara bölgesindeki 11 şehirde anlık trafik akışının izlenebildiği "İBB Yol Gösteren" adlı navigasyon uygulamasının, yakında tüm Türkiye'de kullanılacağını da sözlerine ekledi. DHA

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli olduYeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu
TKDK desteğiyle modernize ettiği çiftlikte ihracata başladı TKDK desteğiyle modernize ettiği çiftlikte ihracata başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, çözüm

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

SGK’ya borcu olanlar dikkat!

SGK’ya borcu olanlar dikkat!

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu işin dayatma ve diretme kısmı yazık millete. Sen ana yol üzerine banka ruhsatı ver iş hanı ruhasatı ver okul yap ama bisiklet bırakmaya boşluk bırakma.1980 lerdekinlere eyvallah ama 2018 de dahi hala aynı kafa sonra bu zavallı insanları zora sok ben şahsen yaşadım Allah,a havale ettim.
Diğer Haberler
'Ekonomide daha önemli adımlar atılacak'

'Ekonomide daha önemli adımlar atılacak'

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

TKDK desteğiyle modernize ettiği çiftlikte ihracata başladı

TKDK desteğiyle modernize ettiği çiftlikte ihracata başladı

Doğalgazda tarife revizyon şartları yeniden belirlendi

Doğalgazda tarife revizyon şartları yeniden belirlendi

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Havalimanı açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.