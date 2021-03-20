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İBB bursu yattı mı? 1000 TL İBB bursu ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2021 10:23 | Son Güncelleme

Binlerce öğrenci İBB burs ne zaman yatacak sorusunu araştırmaya koyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2 yıldır burs hizmeti vererek bir çok öğrencinin eğitimine destek sağlamış oluyor. Peki 1000 TL miktarındaki İBB bursu yattı mı? İBB bursu ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

İBB bursu yattı mı? 1000 TL İBB bursu ne zaman yatacak?

Öğrenciler Mart ayının gelmesiyle birlikte İBB burs ne zaman yatacak sorusunu araştırmaya koyuldu. Son 2 yıldır öğrencilere burs hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitimine de destek sağlamış oluyor. Peki 1000 TL miktarındaki İBB bursu yattı mı? Ne zaman yatacak?

İBB BURSU YATTI MI?

Ailevi durum ya da ihtiyaç sahipliği gibi kriterlere göre verilen İBB bursundan toplamda 30 bin öğrenci yararlanıyor. Öğrenci başına senelik 3 bin 200 Türk lirası olarak belirlenen burs miktarı üçe bölünerek ödeniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ödemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapmamıştı. Fakat İBB bursu 2020 senesinde öğrencilere 3 bin 200 TL olan bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık ayında 1200 TL, 2020 Şubat ayında ise 1000 TL olarak ödemişti. Üçüncü taksit ise 2020 Mayıs ayında öğrencilerin hesabına yatırılmıştı.

İBB bursu Mart ayı itibariyle öğrencilerin hesabına yattı. Burstan yararlanan öğrenciler banka hesaplarını kontrol ederek ödenen bursa ulaşabiliyorlar.

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