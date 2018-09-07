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İBB'den okulların açılışı önlemleri: Toplu taşıma 06-14.00 saatleri arasında ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2018 15:46 | Son Güncelleme

2018-2019 öğretim yılının başlayacağı gün olan 17 Eylül öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni önlemler aldı. Toplu taşıma araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. Zabıta ve polis, okul önlerinde ortak önlem alacak.

İBB'den okulların açılışı önlemleri: Toplu taşıma 06-14.00 saatleri arasında ücretsiz

İBB, 17 Eylül'de başlayacak 2018-2019 eğitim yılı öncesi önlemlerini artırdı. Geçmiş yıllardaki uygulamaların yanı sıra, velilere yeni hizmetler de sunuldu. Buna göre; servis araçlarının ve servis şoförlerinin kayıtlı olup olmadığı https://tuhim.ibb.gov.tr/ internet adresine girilerek sorgulanabilecek. Ayrıca servis ücretleri de aynı adres üzerinden güzergâh hesaplaması yapılarak hesaplanabilecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 14.00'E KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

İBB tarafından verilen okul servisi güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan araç ve şoförleri, okul taşımacılığı yapamayacak. Belgeler okullar açılana kadar tamamlanacak. Okulların açıldığı gün olan 17 Eylül'de tarihinde 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

3 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

Bu yıl İstanbul'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 2 milyon 714 bin 30 öğrenci, 151 bin 604 öğretmen ders başı yapacak. İBB, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. , İDO A.Ş., İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası’nın katılımıyla AKOM'da toplantıda uygulanacak eylem planı hazırlandı.

ALINAN KARARLAR BELLİ OLDU

AKOM'da yapılan toplantıda alınan kararlar ise şöyle sıralandı:

*Okul servis araçları öğrenci indirme-bindirme ve parklama sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler.

*İETT tarafından mevcut 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak.

*Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek toplam 5 bin 397 ilave sefer ile yaklaşık 596 bin 83 özel aracın trafikten çekileceği ve 894 bin 124 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirileceği hedefleniyor.

*İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün saha personeli dışında büroda çalışan personelden destek alınacak, 83 adet motosikletli ve 156 polis ekip otosu görev yapacak.

*Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 189 adet çekici ile müdahale edilecek.

*Trafik akışını sağlamak için okul çevreleri ve kritik noktalarda 47 yaya personel ile birlikte toplam 475 polis görevlendirilecek.

*Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklar.

*İDO ve servis odaları, koordineli olarak okul servis araçlarının İDO arabalı vapurlarını öncelikli kullanması için gerekli yönlendirmeleri yapacak.

*Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlanacak. Çalışmalar sırasında yerleştirilen şerit daraltıcı ya da trafiği engelleyici aparatların toparlanması sağlanacak. Zaruri çalışmaların gece vardiyasında sürdürülmesi sağlanacak. Alt yapı çalışmaları yapan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlarla önceden iletişime geçilerek öğretim dönemi açılış haftasına kadar çalışmalar bitirilecek.

*Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak.DHA

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ibb toplu tasima 2018-2019 öğretim yılı servis ücreti

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