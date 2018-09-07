İBB'den okulların açılışı önlemleri: Toplu taşıma 06-14.00 saatleri arasında ücretsiz

İBB, 17 Eylül'de başlayacak 2018-2019 eğitim yılı öncesi önlemlerini artırdı. Geçmiş yıllardaki uygulamaların yanı sıra, velilere yeni hizmetler de sunuldu. Buna göre; servis araçlarının ve servis şoförlerinin kayıtlı olup olmadığı https://tuhim.ibb.gov.tr/ internet adresine girilerek sorgulanabilecek. Ayrıca servis ücretleri de aynı adres üzerinden güzergâh hesaplaması yapılarak hesaplanabilecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 14.00'E KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

İBB tarafından verilen okul servisi güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan araç ve şoförleri, okul taşımacılığı yapamayacak. Belgeler okullar açılana kadar tamamlanacak. Okulların açıldığı gün olan 17 Eylül'de tarihinde 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

3 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

Bu yıl İstanbul'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 2 milyon 714 bin 30 öğrenci, 151 bin 604 öğretmen ders başı yapacak. İBB, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. , İDO A.Ş., İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası’nın katılımıyla AKOM'da toplantıda uygulanacak eylem planı hazırlandı.