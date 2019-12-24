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İBB, Esenler Otogarı’nın işletmesini ihale edecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenler Otogarı olarak bilinen, '15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın ticari alanlarının işletilmesi işini ihale ile kiraya verecek. 168 yazıhane- peron, restoran, birçok büfe, akaryakıt istasyonu ve irili ufaklı işyerinin bulunduğu terminalin işletilmesi işi 3 yıllığına kiralanacak. Yıllık 26 milyon 820 bin TL muhammen bedelle üzerinden yapılacak olan ihaleye, İBB’nin şirketlerinden Boğaziçi A.Ş. de katılacak.

İBB, Esenler Otogarı’nın işletmesini ihale edecek

Bedrettin Dalan’ın İBB başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde hizmete açılan Esenler Otogarı için yeni dönem başlıyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 yıllık sözleşme süresi mayıs ayında dolan, Esenler Otogarı’nın işletmesi işi, İBB’nin yarın düzenleyeceği ihale ile kiralanacak. İBB Emlak Müdürlüğü tarafından açılan ihale, Encümen Salonu’nda yarın (çarşamba) saat 11.00’de yapılacak. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi' adı altında açılan ihalenin muhammen bedeli yıllık 26 milyon 820 bin TL. İhaleye katılacak olanlar, 2 milyon 413 bin 800 TL geçici teminat yatıracak.

Esenler Otogarı içerisindeki otoparkların işletilmesi geçtiğimiz aylarda, İBB’nin şirketlerinden İSPARK’a devredilmişti.

İHALEYE İBB'NİN ŞİRKETİ DE KATILACAK

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre Esenler Otogarı’nın işletilmesi ihalesine, İBB’nin şirketlerinden Boğaziçi A.Ş. de katılacak. Ayrıca pek çok habere konu olan Platform Turizm Taşımacılık A.Ş.’nin de ihale ile ilgilendiği öğrenildi.

168 yazıhane, 324 otobüs işletmecisi firma, 700’den fazla faal işyerinin bulunduğu, her gün yaklaşık bin 700 otobüsün giriş çıkış yaptığı Esenler Otogarı’nın taban alanı 110 bin metrekare. Otogardan her gün yaklaşık 90 bin kişinin gidiş geliş yaptığı ancak günlük insan hareketinin yaklaşık 120 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler Otogarı 15 Temmuz Şehitler Otogarı ihale

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