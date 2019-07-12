İBB Meclisi'nden Ekrem İmamoğlu'na borçlanma yetkisi

23 Haziran seçimlerinden sonra İBB Başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü aracılığıyla borçlanma talebinde bulundu. Müdürlük tarafından hazırlanan teklifte, belediyenin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan kaynak teminine gidilmesi gerektiği belirtilerek 1 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmesi istendi. Teklifi değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu hazırladığı raporda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Kasım 2018 tarihinde İBB Meclisince onaylanan 2019 Mali Yılı Bütçesinde toplam 3 milyar 200 milyon liralık iç ve dış borçlanma öngörülmüştür. Bu tutarın, İBB 2019 Yılı Finansman Ekonomik Sınıflandırması tablosunda 1 milyar 525 lira iç borçlanma, 1 milyar 675 lira dış borçlanma olarak tasnif edilmiştir." denildi. MİKTAR DÜŞÜRÜLDÜ



Komisyon raporunda istenilen 2 milyar 225 milyon liralık miktarın değil, 1 milyar 525 milyon lira borçlanmaya gidilebileceğine vurgu yapılarak "Yurt içi bankalardan borçlanma yapılabilmesine karar verilmesi, borçlanmanın zamanı, miktar ve şartlarının belirlenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu, komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilerek olayı meclis gündemine sevk etti.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA BÜTÇE TARTIŞMASI

İmamoğlu, Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi istenmesine rağmen daha düşük bir rakam için onay verildiğini belirterek durumu eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında geçmişe ilişkin hatırlatmalarda bulunularak "borç verme yetkisi" tartışması yaşandı. Bunun üzerine İmamoğlu, İBB'nin borç yükünün fazla olduğunu, 2019 yılında 1 milyar 300 milyona liraya yakın bir miktarın borçların faizine gideceğini anlattı. 'MECLİS'TEN MAKSİMUM DEĞERİ İSTİYORUZ'



"İstanbul'un bütçe meselesi çok ciddidir" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bütçe açıklarının nasıl oluştuğunu pazartesi günü 40 dakika boyunca anlattım. Tekrar izah ettim. Şunu da söyleyeyim, bu ve bunun gibi bilgilendirmeleri de konu geldiğinde anlatacağım. Mali düzendeki şeffaflığı en üst düzeye taşıyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yaratılan en büyük handikap da şudur. Neredeyse 1 milyar 700 milyona yakın paranın tamamı ödemeleri harcanmış. Bu parayı seçildiğimiz andan itibaren biz yönetmeliydik. Doğalı buydu."