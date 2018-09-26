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İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

Akıllı telefon kullanıcılarına sunulan uygulamayla megakentte en çok ihtiyaç duyulan otoparklar, akaryakıt istasyonları, eczaneler, ATM'ler ile toplu taşıma araçlarının yanı sıra opera, golf sahası ve kamp alanlarının bulunduğu 47 arama kategorisinden yer sorgusu yapılabilecek.

İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak

"İBB Yol Gösteren" İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'de çalışan uygulama, yakın zamanda tüm Türkiye'de kullanılabilecek. Uygulamanın dil seçenekleri arasında Türkçenin yanı sıra Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Arapça bulunuyor. Uygulama, internet bağlantısı olmadığı durumlarda da rota oluşturmaya olanak sağlıyor.

KAMP BÖLGELERİ, OPERALAR, GOLF SAHALARI...

Toplu taşıma araçlarıyla entegre çalışan uygulama ile birlikte, kullanıcılara sokak görünümü de sunuluyor. Kaza ve trafik sıkışıklığı gibi durumlarda alternatif rotalar oluşturan uygulama ayrıca Bakırköy'deki Ulaşım Yönetim Merkezi'nden alınan trafik kamera görüntülerini de canlı olarak aktarıyor. Yol çalışması, trafik sıkışıklığı, kaza gibi durumlarda anlık bilgi paylaşımı yapılan uygulamada, otoparklar ve doluluk oranlarının yanı sıra nöbetçi eczanelerin adresleri verilerek, bulunan konuma rota oluşturulabiliyor.

TÜM MARMARA'NIN CANLI TRAFİK BİLGİSİNE ULAŞILABİLİYOR

Konuyla ilgili İSBAK A.Ş. Ar-Ge ve İnovasyon Müdürlüğü'nde İnovasyon ve İş Geliştirme Şefi olarak görev yapan Selcen Işık, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. "İBB Yol Gösteren" uygulamasının Türkiye'nin ilk ve tek yerli navigasyonu olduğunu belirten Işık, "İBB akıllı şehir yatırımlarına hızla devam ediyor. Milli ve yerli teknolojiler kullanılmaya özen gösteriliyor. İBB Yol Gösteren, Türkiye'nin ilk ve tek yerli navigasyon uygulaması. İBB ve onun iştiraki olan İSBAK tarafından birlikte geliştirildi" dedi.

Uygulamanın çalışma şekline değinen Işık, "47 farklı kategoriden seçtiğiniz hedef noktanıza, sesli yönlendirmeyle, canlı trafik bilgisini kullanarak gitmeniz sağlanıyor. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da canlı trafik bilgisine erişim sağlayabiliyorsunuz. Toplu ulaşım entegrasyonu da söz konusu. Sadece sürücülerin değil, yayaların da gitmek istediği noktaya, toplu taşıma araçlarıyla erişim yapmaları sağlanıyor. İngilizce, Arapça, Fransızca, İtalyanca başta olmak üzere 6 farklı dil seçeneğiyle hizmet sunulmakta" diye konuştu.

NÖBETİ ECZANELER, OTOPARKLAR, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Uygulamanın diğer navigasyon uygulamalarından farklarına değinen Işık, "Bu uygulama, akıllı ulaşım sistemleriyle entegre çalışıyor. İstanbul genelindeki tüm trafik kameralarının anlık görüntülerine bu uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz. Ana arterlerde kurulu olan trafik ölçüm sensörleri bilgilerine bu uygulama aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Otoparkların boşluk ve doluluk oranları, nöbetçi eczaneler gibi bilgiler de sunuluyor" ifadelerini kullandı.

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ibb akıllı telefon

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