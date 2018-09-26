İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak

"İBB Yol Gösteren" İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'de çalışan uygulama, yakın zamanda tüm Türkiye'de kullanılabilecek. Uygulamanın dil seçenekleri arasında Türkçenin yanı sıra Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Arapça bulunuyor. Uygulama, internet bağlantısı olmadığı durumlarda da rota oluşturmaya olanak sağlıyor.

KAMP BÖLGELERİ, OPERALAR, GOLF SAHALARI...

Toplu taşıma araçlarıyla entegre çalışan uygulama ile birlikte, kullanıcılara sokak görünümü de sunuluyor. Kaza ve trafik sıkışıklığı gibi durumlarda alternatif rotalar oluşturan uygulama ayrıca Bakırköy'deki Ulaşım Yönetim Merkezi'nden alınan trafik kamera görüntülerini de canlı olarak aktarıyor. Yol çalışması, trafik sıkışıklığı, kaza gibi durumlarda anlık bilgi paylaşımı yapılan uygulamada, otoparklar ve doluluk oranlarının yanı sıra nöbetçi eczanelerin adresleri verilerek, bulunan konuma rota oluşturulabiliyor.

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Konuyla ilgili İSBAK A.Ş. Ar-Ge ve İnovasyon Müdürlüğü'nde İnovasyon ve İş Geliştirme Şefi olarak görev yapan Selcen Işık, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. "İBB Yol Gösteren" uygulamasının Türkiye'nin ilk ve tek yerli navigasyonu olduğunu belirten Işık, "İBB akıllı şehir yatırımlarına hızla devam ediyor. Milli ve yerli teknolojiler kullanılmaya özen gösteriliyor. İBB Yol Gösteren, Türkiye'nin ilk ve tek yerli navigasyon uygulaması. İBB ve onun iştiraki olan İSBAK tarafından birlikte geliştirildi" dedi.