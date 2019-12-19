İBB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! Sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listesi

Sözlü sınava davet edilecek aday listesi (Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi) için tıklayınız.

Mezuniyet notu dörtlük sistem üzerinden belirlenen adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını belirlediği “4'lük Sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği” esaslarına göre çevrilerek işlem gerçekleştirildi.

Sözleşmeli personel alım ilanı gereğince 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında evrak teslimi yapan adaylar için, pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre puan sıralaması (ilan edilen pozisyonun 5 katı) esas alınmak suretiyle sıralama yapıldı. 1298 kişi sözlü sınava girmeye hak kazandı.

Personel alımı için internet ortamından 22 bin 725 kişi başvuru yaptı. Şartları tutan kişilerden 4 bin 416’sı evraklarını teslim etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere boş pozisyonlar için 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı.

Diğer taraftan; Eğitmen (Çince), Eğitmen (Fransızca), Eğitmen (İspanyolca), Eğitmen (İtalyanca), Eğitmen (Japonca), Eğitmen (Korece), Eğitmen (Rusça) pozisyonları için aranan şartları taşıyan aday olmadı.

Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkat Edileceği Hususlar

Adaylar, yapılacak sözlü sınav için ilanı dikkatle inceleyeceklerdir. İlana ulaşabilmek için tıklayınız.

Aday, sınav tarihinde ve sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmalıdır.

Aday, sınava girebilmek için nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu da yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.

Aday, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

