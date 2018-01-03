FİNANS

İBB'den son dakika metro açıklaması

03 Ocak 2018 00:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 2017 yılı içerisinden ihalesi yapılan 6 metro hattı projesinin iptal edilmediğini, bu projelerin ihalelerinin iptal edildiğini bildirdi.

İBB'den son dakika metro açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden basında yer alan 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz.

(DHA)

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