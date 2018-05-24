FİNANS

İbrahim Kalın'dan dolar açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dolardaki yükselişe ilişkin, "Bununla ilgili de gereken tedbirler hep alındı. Bundan sonrada alınacaktır. Bugün ve yarın itibarıyla da Merkez Bankası da dahil olmak üzere, bütün ilgili ekonomik birimlerimiz gerekli adımları atacaktır ki ekonomi de bir rahatlama olsun, dolarda bir rahatlama olsun. Bu çünkü çok doğal değil, suni, şişirilmiş bir artış." dedi.

İbrahim Kalın'dan dolar açıklaması

Kalın, Best FM'de katıldığı programda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

"Seçimler ilk turda biter mi?" sorusuna Kalın, "Seçim ilk turda biter zaten şu an anketlerde bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın milletimizin gönlünde edindiği yer malum, tercih ortada." yanıtını verdi.

Mitinglere bu hafta sonu Erzurum'da güçlü ve görkemli bir mitingle başlayacaklarını belirten Kalın, demokrasinin iyiler ve erdemliler yarışı olduğunu, milletin teveccühünü kazananların demokrasi yarışında başarılı olacaklarını ifade etti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarının, milletle kurduğu bağın, bugüne kadar ülkeyi nereden nereye getirdiğinin ortada olduğunu ancak daha yapacak çok şey bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde açık ara önde bulunduğunu anlatan İbrahim Kalın, muhalif adayların tezlerinin Erdoğan karşıtlığı üzerinden ilerlediğini, bu anlamda bir kampanya yürüttüklerini vurguladı.

Erdoğan'ın sahaya inmesinin ardından anket sonuçlarında yükselme olacağını bildiren Kalın, ilerleyen günlerde bu durumun daha iyi ölçüleceğini kaydetti.

"Sayın Cumhurbaşkanı ilk turda kazandığı takdirde bir de ayrıca milletvekilliği seçimi var. AK Parti'nin Meclis'te yeterli çoğunluğu elde edemediği varsayımı üzerinden hareket edersek muhalefet blokunun daha fazla çoğunluğa sahip olması durumda bir sistem kilitlenmesi söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine ise Kalın, olmayan bir şey üzerinden spekülasyon yapıldığını, böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak bunun çok doğru olmadığını, sahadan gelen verilerin de bu iddiayı desteklemediğini belirtti.

- "Doların yükselişini birçok unsur belirliyor"

Ekonomik şartlar üzerinden gelen eleştirilere de yanıt veren İbrahim Kalın, ekonomik koşulları birçok durumun belirlediğini vurguladı.

Doların yükselişini de etkileyen birçok unsur bulunduğunu anlatan Kalın, "Bununla ilgili de gereken tedbirler hep alındı. Bundan sonrada alınacaktır. Bugün ve yarın itibarıyla da Merkez Bankası da dahil olmak üzere bütün ilgili ekonomik birimlerimiz gerekli adımları atacaktır ki ekonomide bir rahatlama olsun, dolarda bir rahatlama olsun. Bu çünkü çok doğal değil suni, şişirilmiş bir artış." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, seçimin erkene alınması konusunda demokratik bir konsensüs sağlandığını, seçimin erkene alınmasının belirsizlikleri ortadan kaldırdığını, erken seçimin piyasalarda da olumlu bir hava yarattığını kaydetti.

Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu, ülkede yaşanan birçok sıkıntıya rağmen geçen yıl ekonomik büyüme oranının 7,4 olarak gerçekleştiğini belirten Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlam, zayıf olsaydı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türk ekonomisi çökerdi." diye konuştu.

Kalın, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin yeni sisteme geçiş için hazır noktaya geleceğine, ekonomisiyle, siyasetiyle, güvenliğiyle, istihbaratıyla, istihdamıyla, eğitimiyle, sağlığıyla 2023 hedeflerine kenetlenmiş bir Türkiye olacağını vurguladı. AA


PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük tatil geliyor mu?Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük tatil geliyor mu?
Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ibrahim kalın merkez bankası

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Ekonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdi

Ekonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdi

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Konut faizlerinde bankaların indirimleri

Konut faizlerinde bankaların indirimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük tatil geliyor mu?

Kurban Bayramı ne zaman? 9 günlük tatil geliyor mu?

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

TÜSİAD'dan dolar ve faiz artışı ile ilgili ilk açıklama!

TÜSİAD'dan dolar ve faiz artışı ile ilgili ilk açıklama!

Uçak biletleri fiyatı artacak mı? Ulaştırma Bakanı açıkladı

Uçak biletleri fiyatı artacak mı? Ulaştırma Bakanı açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.