İbrahim Kalın'dan dolar açıklaması

Kalın, Best FM'de katıldığı programda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.
"Seçimler ilk turda biter mi?" sorusuna Kalın, "Seçim ilk turda biter zaten şu an anketlerde bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın milletimizin gönlünde edindiği yer malum, tercih ortada." yanıtını verdi.
Mitinglere bu hafta sonu Erzurum'da güçlü ve görkemli bir mitingle başlayacaklarını belirten Kalın, demokrasinin iyiler ve erdemliler yarışı olduğunu, milletin teveccühünü kazananların demokrasi yarışında başarılı olacaklarını ifade etti.
Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarının, milletle kurduğu bağın, bugüne kadar ülkeyi nereden nereye getirdiğinin ortada olduğunu ancak daha yapacak çok şey bulunduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde açık ara önde bulunduğunu anlatan İbrahim Kalın, muhalif adayların tezlerinin Erdoğan karşıtlığı üzerinden ilerlediğini, bu anlamda bir kampanya yürüttüklerini vurguladı.
Erdoğan'ın sahaya inmesinin ardından anket sonuçlarında yükselme olacağını bildiren Kalın, ilerleyen günlerde bu durumun daha iyi ölçüleceğini kaydetti.
"Sayın Cumhurbaşkanı ilk turda kazandığı takdirde bir de ayrıca milletvekilliği seçimi var. AK Parti'nin Meclis'te yeterli çoğunluğu elde edemediği varsayımı üzerinden hareket edersek muhalefet blokunun daha fazla çoğunluğa sahip olması durumda bir sistem kilitlenmesi söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine ise Kalın, olmayan bir şey üzerinden spekülasyon yapıldığını, böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak bunun çok doğru olmadığını, sahadan gelen verilerin de bu iddiayı desteklemediğini belirtti.
- "Doların yükselişini birçok unsur belirliyor"
Ekonomik şartlar üzerinden gelen eleştirilere de yanıt veren İbrahim Kalın, ekonomik koşulları birçok durumun belirlediğini vurguladı.
Doların yükselişini de etkileyen birçok unsur bulunduğunu anlatan Kalın, "Bununla ilgili de gereken tedbirler hep alındı. Bundan sonrada alınacaktır. Bugün ve yarın itibarıyla da Merkez Bankası da dahil olmak üzere bütün ilgili ekonomik birimlerimiz gerekli adımları atacaktır ki ekonomide bir rahatlama olsun, dolarda bir rahatlama olsun. Bu çünkü çok doğal değil suni, şişirilmiş bir artış." değerlendirmesini yaptı.
Kalın, seçimin erkene alınması konusunda demokratik bir konsensüs sağlandığını, seçimin erkene alınmasının belirsizlikleri ortadan kaldırdığını, erken seçimin piyasalarda da olumlu bir hava yarattığını kaydetti.
Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu, ülkede yaşanan birçok sıkıntıya rağmen geçen yıl ekonomik büyüme oranının 7,4 olarak gerçekleştiğini belirten Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlam, zayıf olsaydı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türk ekonomisi çökerdi." diye konuştu.
Kalın, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin yeni sisteme geçiş için hazır noktaya geleceğine, ekonomisiyle, siyasetiyle, güvenliğiyle, istihbaratıyla, istihdamıyla, eğitimiyle, sağlığıyla 2023 hedeflerine kenetlenmiş bir Türkiye olacağını vurguladı. AA
SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek
TÜSİAD'dan dolar ve faiz artışı ile ilgili ilk açıklama!
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum