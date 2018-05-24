İbrahim Kalın'dan dolar açıklaması

Kalın, Best FM'de katıldığı programda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

"Seçimler ilk turda biter mi?" sorusuna Kalın, "Seçim ilk turda biter zaten şu an anketlerde bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın milletimizin gönlünde edindiği yer malum, tercih ortada." yanıtını verdi.

Mitinglere bu hafta sonu Erzurum'da güçlü ve görkemli bir mitingle başlayacaklarını belirten Kalın, demokrasinin iyiler ve erdemliler yarışı olduğunu, milletin teveccühünü kazananların demokrasi yarışında başarılı olacaklarını ifade etti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarının, milletle kurduğu bağın, bugüne kadar ülkeyi nereden nereye getirdiğinin ortada olduğunu ancak daha yapacak çok şey bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde açık ara önde bulunduğunu anlatan İbrahim Kalın, muhalif adayların tezlerinin Erdoğan karşıtlığı üzerinden ilerlediğini, bu anlamda bir kampanya yürüttüklerini vurguladı.

Erdoğan'ın sahaya inmesinin ardından anket sonuçlarında yükselme olacağını bildiren Kalın, ilerleyen günlerde bu durumun daha iyi ölçüleceğini kaydetti.