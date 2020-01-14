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  4. IBS/Çiftçi: Sigorta sektörü 2020’de yeni alanlarla büyüyecek

IBS/Çiftçi: Sigorta sektörü 2020’de yeni alanlarla büyüyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, “2020’de siber risk sigortaları, alacak sigortaları, sorumluluk sigortaları gibi güçlenen yeni alanlarla birlikte büyüme bekliyoruz” dedi.

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, “2020’de siber risk sigortaları, alacak sigortaları, sorumluluk sigortaları gibi güçlenen yeni alanlarla birlikte büyüme bekliyoruz” dedi.
Türkiye sigorta sektörünün 2019 yılında prim üretimini yüzde 21.0 büyümeyle 65-66 milyar liraya ulaştırması bekleniyor. Enflasyon oranının yüzde 12-15 bandında kalındığını düşünürsek, sigorta sektöründe yüzde 5.0’lık reel büyüme ve 2020 yılı için de yine benzer büyüme rakamları öngörülüyor.
Çiftçi, “Şu anda Türkiye'de 147 adet broker bulunuyor. Sektörde prim üretiminde yüzde 13 pay alan broker şirketleri olarak SDDK ve Türk Reasürans'ın pozitif etkisinin yanında siber risk sigortaları, alacak sigortaları, sorumluluk sigortaları gibi güçlenen yeni alanlarla birlikte sektörün üzerinde büyüme bekliyoruz” dedi ve ekledi:
"Bu gibi yeni ürünlerin etkisini sigortacılık cephesinde 2020’de daha fazla hissedeceğiz. Yönetici sorumluluk sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortaları da gündemimizde. Bunlarla beraber, 2020’de sigorta hacminin artacağını görüyoruz."

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