İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocakta 15, şubatta 29, martta da 29,8 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın ocak-mart dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ocak ayında 23,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15 milyar liralık, şubatta 27,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 29 milyar liralık, martta da 28,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 29,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocaktaki iç borçlanmanın 10,7 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kira sertifikasından, 3,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubattaki iç borçlanmanın da 20,8 milyar lirasının piyasadan, 2,1 milyar lirasının kira sertifikasından, 6,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mart ayındaki iç borçlanmanın ise 20,2 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kira sertifikasından, 8,1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 12 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.