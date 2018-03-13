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İçdaş Başkanı Necati Aslan vefat etti

13 Mart 2018 10:21

Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan (81), hayatını kaybetti.

İçdaş Başkanı Necati Aslan vefat etti
Türk ağır sanayisi öncü bir ismini kaybetti. Ağır sanayi alanında Türkiye’nin öncü kuruluşlarından İçdaş A.Ş.’nin ve grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
 
 
NECATİ ASLAN KİMDİR?
 
Dedeleri Kastamonu Cide´den Haliç kıyısındaki Hasköy´e gelen Aslan ailesi, Türk ağır sanayisine büyük hizmetlerin ilk adımlarını burada attı.
 
Hasköy eşrafının geniş bir ailesinin evladı olarak hayata gelen Necati Aslan, ağabeyi Tacettin ve kardeşi Bayram Yusuf Aslan ile birlikte İçdaş A.Ş.´nin temellerini Hasköy´de attı.
 
Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan Necati Aslan, ağır sanayiye duyduğu büyük tutkusuyla tanınıyordu. Milli sanayinin gelişmesi çaba harcayan Necati Aslan, sanayinin millileşmesi yönünde de fikirleriyle öne çıkmıştı. 
 
İçdaş A.Ş. ve grup şirketlerinin sosyal sorumluluk alanında da öncü olmasında imzası bulunan Necati Aslan, hac ziyaretlerinde de bulunmuştu ve çevresinde ‘hacı’ sıfatıyla da biliniyordu.
 

ULUS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
 
Necati Aslan için Kasımpaşa’daki Büyükpiyalepaşa Camii’nde 13 Mart Salı günü öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacağı öğrenilirken, cenazesi Beşiktaş’taki Ulus Mezarlığı’nda  aile kabristanında toprağa verilecek. 
 
 
ÇTSO'DAN TAZİYE MESAJI
 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Necati Aslan'ın vefatı üzerine bir taziye yayınladı. Semizoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Ülkemizin öncü ve büyük sanayi kuruluşlarından İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş ve diğer grup şirketlerinin kurucu ortağı; Bayram Aslan’ın ağabeyi, Tacettin Aslan’ın kardeşi Necati Aslan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 150 yıllık sanayi geçmişi olan İçdaş ailesinin ülkemize hizmet aşklarına bizzat şahit olduk. Ülke ve Çanakkale ekonomisine yaptıkları katkıların yanı sıra; eğitime, kültüre, spora yaptıkları yatırımlar, sayısız hayır işleri ile gururumuz oldular. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın da pek çok hizmetinde bizzat veya dolaylı olarak katkıda bulundular. Her zaman; mütevazi kişiliği, Türk sanayiinin ve ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptığı katkılar ve çalışkanlığı ile yad ederek şükranla anacağımız Necati Aslan’a Allah’tan rahmet, ağabeyi Tacettin Aslan ve kardeşi Bayram Aslan’a , Yönetim Kurulu eski başkanımız sayın Bülend Engin’e ve tüm İçdaş ailesine, Türk iş dünyasına, şahsım ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası adına başsağlığı diliyorum."
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