İÇDAŞ'ın güneş enerjisi santrali devreye alındı

Rüzgar enerjisi santrali (RES) ve hidroelektrik santrali (HES) ile yenilenebilir enerji üretimini sürdüren İÇDAŞ, şimdi de GES ile sanayi üretiminde ilk adımı attı ve güneş enerji santralini devreye aldı.
Rüzgar enerjisi santrali (RES) ve hidroelektrik santrali (HES) ile yenilenebilir enerji üretimini sürdüren İÇDAŞ, şimdi de GES ile sanayi üretiminde ilk adımı attı ve güneş enerji santralini devreye aldı.
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