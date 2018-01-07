FİNANS

İÇDAŞ'ın güneş enerjisi santrali devreye alındı

07 Ocak 2018 14:15

Türkiye’nin önde gelen ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ, yenilenebilir enerji üretiminde ilk çatı tipi güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldı.

İÇDAŞ'ın güneş enerjisi santrali devreye alındı

 Rüzgar enerjisi santrali (RES) ve hidroelektrik santrali (HES) ile yenilenebilir enerji üretimini sürdüren İÇDAŞ, şimdi de GES ile sanayi üretiminde ilk adımı attı ve güneş enerji santralini devreye aldı. 

 
Çanakkale Biga Entegre Çelik Tesisleri’nde bulunan haddahane çatısında kurulan GES’in yıllık üretim miktarı 753.900 kWh. Çatıda 3742 metrekare alanı kaplayan 2300 adet güneş paneli, Çanakkale sanayisinde de bir ilk olarak öne çıktı. Çanakkale sanayi tesisleri arasında çatıda kurulan ilk GES olma özelliğine sahip oldu.
 
Sistem kapasitesi 550 kWe olan İÇDAŞ GES’in yıllık üretim miktarı 753.900 kWh. Bu miktar 250 konutun yıllık elektrik ihtiyacına eş değer. Çatı tip GES yatırımının devreye alınması ile birlikte İÇDAŞ’ın yenilebilir enerji toplam kurulu gücü 65.850 kWe oldu. İÇDAŞ’ın yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrik enerjisi toplamı ise 60.000 den fazla hanenin ihtiyacını karşılacak miktara ulaştı.
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 0 Oy
    o nazar boncukları ne öyle yahu:)
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Güneş panelleri o şekilde konulmaz benim bildiğim , bir tarafı kuzey yönünde bu panellerin. devlet desteği ile binalar beleşe ve 30 yıl vergisizlik hakkı olmasın
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın