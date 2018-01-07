İÇDAŞ'ın güneş enerjisi santrali devreye alındı

Rüzgar enerjisi santrali (RES) ve hidroelektrik santrali (HES) ile yenilenebilir enerji üretimini sürdüren İÇDAŞ, şimdi de GES ile sanayi üretiminde ilk adımı attı ve güneş enerji santralini devreye aldı.

Çanakkale Biga Entegre Çelik Tesisleri’nde bulunan haddahane çatısında kurulan GES’in yıllık üretim miktarı 753.900 kWh. Çatıda 3742 metrekare alanı kaplayan 2300 adet güneş paneli, Çanakkale sanayisinde de bir ilk olarak öne çıktı. Çanakkale sanayi tesisleri arasında çatıda kurulan ilk GES olma özelliğine sahip oldu.

Sistem kapasitesi 550 kWe olan İÇDAŞ GES’in yıllık üretim miktarı 753.900 kWh. Bu miktar 250 konutun yıllık elektrik ihtiyacına eş değer. Çatı tip GES yatırımının devreye alınması ile birlikte İÇDAŞ’ın yenilebilir enerji toplam kurulu gücü 65.850 kWe oldu. İÇDAŞ’ın yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrik enerjisi toplamı ise 60.000 den fazla hanenin ihtiyacını karşılacak miktara ulaştı.