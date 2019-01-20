FİNANS

İçecek ambalajlarıyla ilgili flaş depozito kararı! Bakan Kurum duyurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı son dakika açıklamasında "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçecek ambalajlarıyla ilgili flaş depozito kararı! Bakan Kurum duyurdu

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