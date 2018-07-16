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İçişleri Bakanlığı 1117 adet personel alacak! İşte başvuru şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü personel alımı şartları belli oldu, başvurular başladı.İşte personel alımı detayları…

İçişleri Bakanlığı 1117 adet personel alacak! İşte başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı başladı. İçişleri Bakanlığı’nın Nüfus Müdürlüğü birimleri için yayımladığı 1117 sözleşmeli personel alımı ilanı bugün başvuruya açıldı. İşte personel alımı detayları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamuda memur hayali kuran onbinlerce memur adayının günlerdir beklediği İçişleri Bakanlığı memur alımı başvuruları bugün başladı. 1117 büro personelinin alınacağı ilan 6 Temmuz 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı DPB resmi sitesinden duyuruldu.

Başvuru İşlemleri :

1- Adaylar bu formu elektronik ortamda doldururken “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark ederlerse 20 TEMMUZ 2018 tarihi saat: 17.30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

2- Başvuruda bulunan adaylar, müracaat tarihleri arasında bu formun çıktısını alacaklardır. Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini en geç 31 TEMMUZ 2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.

3- Sınav başvuru belgeleri teslim edilirken Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si ile Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını adayların yanlarında bulundurmaları zorunludur.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesine göre, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir yıllık bekleme süresini tamamlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.

5- Giriş(sözlü) sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan

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