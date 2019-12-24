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İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ilanı Resmi Gazete'de! 229 uzman yardımcısı alınacak (Başvuru şartları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 08:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı toplam 229 uzman yardımcısı istihdam edecek.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ilanı Resmi Gazete'de! 229 uzman yardımcısı alınacak (Başvuru şartları)

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında boş bulunan Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 20 personel, taşra teşkilatında boş bulunan İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 200 personel alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olması ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olması şartı aranıyor.

Adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olması ve başvuruda bulunanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı ve Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmesi ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Giriş sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "https://aybu.edu.tr/gpm" internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 25 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da başlayıp 5 Ocak Pazar günü 17.00'de sona erecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 10 Ocak'ta söz konusu internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilenler 10 Ocak Cuma günü saat 09.00'dan 17 Ocak Cuma günü saat 16:00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90 lira sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait banka hesap numaralarına yatıracaklar.

Giriş sınavına İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuranlar 8 Şubat Cumartesi günü, Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuranlar ise 9 Şubat Pazar günü Ankara'da girecek.

Sınava başvuran adaylar için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacak. Adaylar belgelerini 31 Ocak tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin internet adresinden edinebilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "www.goc.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 puan alınması zorunlu olacak. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 9 AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek
üzere Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre 9 personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 6 Ocak Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak Cuma günü saat 18.00'de sona erecek.

Başvuruda bulunacak adayların üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden; sağlık bilimleri fakültesinden ebelik ve hemşirelik lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması şartı aranıyor.

Adayların ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan KPSS'nin belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzerinde puan alması, Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS'den en az (C) düzeyinde puan almaları veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak olanlar istenilen belgeleri son başvuru tarihine kadar "Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi" adresine kargo veya posta ile gönderecekler ya da elden teslim edebilecekler.

Sözlü sınava belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak.

Sınav 3-4 Mart tarihlerinde Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecek.

Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacak.

(AA)

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