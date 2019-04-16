FİNANS

İcradan satılık yelkenli

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

İcraburada.com sitesinden yer alan şartnameye göre İngiliz Virjin Adaları bandrollü Enterprice C adındaki motorlu yelkenli tekne 1.743.400 tl’lik muammen bedeli ile icradan satışa çıkacak.

İcradan satılık yelkenli

1987 yılında yapımı tamamlanarak mavi sulara inen yelkenli tekne 40 metre boyu 9 metre genişliği ve yaklaşık 5 metre derinliği ile de dikkat çekiyor. 27 mayıs günü İstanbul Tuzla tershaneler bölgesinde satışa çıkacak olan Enterprise C isimli yelkenli tekne içerisinde bulunan locaları ile de yat olarak kullanılabilme imkanı bulunuyor.

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İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satışa sunulacak olan yelkenli tekneyi almak isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “bu tarz bir yelkenli alarak dünyayı dolaşma hayali olan bir çok insan vardır. Meraklıları için bu ihaleye katılarak hayallerini yarı fiyatına bir yelkenli sahibi alarak gerçekleştireme şansına sahip olacak. Kimi zaman icra ihalelerinde karşımıza çok ilgi çeken şeyler çıkabiliyor bu teknenin de ben çok ilgi çekeceğini düşünüyorum” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
İcraburada.com yelkenli tekne

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