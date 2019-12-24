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İcradan yarı fiyatına satılık ferrari

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da 950 bin TL değerindeki üstü açılıp kapanan, Ferrari marka araç yarı fiyatı olan 475 bin TL’ye icradan satışa çıkacak.

İcradan yarı fiyatına satılık ferrari

İcraburada'nın sitesinde yer alan şartnameye göre Ferrari California marka 2012 model otomobil, İstanbul 26. İcra Dairesi tarafından bugün satışa çıktı. Araç 4.3 motora sahip olup vites tipinin otomatik, renginin ise beyaz olduğu şartnamede yer alıyor. Ayrıca aracın üstü açılıp kapanır özelliğe sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. İcrada bu tarz spor ve lüks araç satışlarına nadiren rastlandığını hatırlatan icra uzmanı Caner Çakı, spor marka araç satışları medyanın ve spor araba hayali olan birçok insanında ilgisini çektiğini ifade etti. Çakı, “Bu yılın icradan satılacak olan son spor marka aracın olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl satılan spor araçlara baktığımızda Porsche, Maseratti, Lamborgini Ferrari gibi özel marka araçlar ihaleye çıkmış ve değerlerinin altında bir fiyatla alıcıları ile buluşmuştu. Bu defa 950 bin TL değerindeki Ferrari marka üstü açılır kapanır bir aracı yarı fiyatı olan 475 bin TL’ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını söyleyebiliriz” dedi.

İcradan satışa çıkan araç ihalelerinin her zaman avantajlı olduğunu hatırlatan Çakı, “Biz bu konuyu sürekli gündeme getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü icradan alınacak araçlar hem devlet güvencesi altında, hem de avantajlı fiyatlarla alıcıları ile buluşuyor. Alıcıların tek yapması gereken ise önce internet üzerinden icralık araç araştırması ve ihalelere katılarak bu uygun fiyattaki araçların sahibi olmak” dedi.

KAYNAK:İHA


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ferrari icra

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