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  4. İDEX Fuarı'nda hedef 150 milyon dolarlık iş hacmi

İDEX Fuarı'nda hedef 150 milyon dolarlık iş hacmi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Türkiye’de iş hacmi 500 milyon dolara ulaşan diş hekimliği endüstrisi, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyoneli ile İDEX İstanbul Fuarı’nda bir araya geliyor.

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Türkiye’de iş hacmi 500 milyon dolara ulaşan diş hekimliği endüstrisi, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyoneli ile İDEX İstanbul Fuarı’nda bir araya geliyor. Bu yıl 17’nci kez kapılarını açmaya hazırlanan fuarda yerli ve yabancı 1.000’i aşkın markanın ürünleri sergilenecek. 80 ülkeden 30 bin ziyaretçinin beklendiği fuarın 150 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratması hedefleniyor.
Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı alanında bölgenin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan İDEX - Uluslararası İstanbul Ağız

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