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  4. IDMA AND VICTAM EMEA bölgesel güç birliğine hazır

IDMA AND VICTAM EMEA bölgesel güç birliğine hazır

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

VICTAM International BV'nin Genel Müdürü Sebas Van den Ende: - "IDMA AND VICTAM EMEA ortaklığı, her iki tarafın bölgede en güçlü ve en büyük etkinlik olmasını amaçlıyor" - Parantez Uluslararası Fuar Yapım Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zübeyde Kavraz: - "Söz konusu ortaklık hem sektöre hem de İDMA'ya farklı bir boyut kazandıracak"

İSTANBUL (AA) - Hollandalı Victam International BV'nin Genel Müdürü Sebas Van den Ende, IDMA AND VICTAM EMEA ortaklığıyla her iki tarafın da bölgedeki en güçlü ve en büyük etkinlik olmayı amaçladığını belirtti.

11-13 Mart 2021'de İstanbul'da 9. kez düzenlenecek İDMA Fuarı (Uluslararası Un, Yem,İrmik,Pirinç,Mısır, Bulgur, Değirmen Makineleri ve Bakliyat,Makarna,Bisküvi Teknolojileri Fuarı) için düzenlenen toplantıda konuşan Ende, bu iş birliğinin Victam (Hollandalı şirket) için bölgeye bir giriş sağlarken, İDMA Fuarı için de büyüyen rekabete cevap verecek stratejik bir yol oluşturduğunu söyledi.

Ende, "Kazan-kazan stratejisini benimseyen bu ortak girişim, satışta, pazarlamada ve operasyonlarda bir sinerji yaratabilir ve bölgeye girmek isteyen şirketlerin önünü alıcı bir cevap olabilir. Ortaklığın amacı uzun süreli ve her iki tarafın da yararına bir iş birliğine sahip olmaktır." dedi.

İDMA Fuarı'nın organizatörü Parantez Uluslararası Fuar Yapım Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zübeyde Kavraz ise söz konusu ortaklığın hem sektöre hem de İDMA'ya farklı bir boyut kazandıracağını belirtti.

Sektörün güçlenmesi için ortaklığın önemli olduğunu belirten Kavraz, "Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretimin ön planda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla Parantez ve Victam olarak birer parçası olduğumuz tahıl, yem ve bakliyat sektörlerimizin gelişmesi ve güçlenmesi, dünyada gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir üretimin sağlanması noktasında son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kavraz, tahıl ve bakliyat bazlı gıdalar ile hayvansal ürünlerin insanoğlunun en temel besin kaynaklarını oluşturmaya devam ettiğinin altını çizdi.

- "Küresel tahıl işleme teknolojilerinin büyüklüğü 6 milyar dolar olacak"

Tahıl ve yem değirmenciliği endüstrisinin uluslararası etkinliği sloganıyla yola çıkan iki şirket, bu ortaklıkla tahıl, yem ve bakliyat sektörlerinin tüm bileşenlerini IDMA AND VICTAM EMEA çatısı altında daha güçlü ve geniş bir platformda bir araya getirerek önemli bir katma değer oluşturmayı hedefliyor.

Parantez & Victam iş birliği, fuar katılımcılarına ve ziyaretçilerine pazarlama, satış ve operasyonel faaliyetler konusunda hem büyük bir kolaylık hem de önemli avantajlar sağlayacak. Ayrıca şirketlerin uluslararası pazarlarda daha hızlı büyümelerine de katkı sunacak.

Dünyanın farklı noktalarında hayvan yemi işleme sektörünün en büyük etkinliklerini düzenleyen Victam International, bu ortaklıkla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki varlığını güçlendirecek.

Yılda 600 milyon tondan fazla buğday ve mısır öğütülüyor ve bunlardan elde edilen un, dünya çapında erişte, ekmek, makarna vs. olarak tüketiliyor.

Küresel tahıl işleme teknolojilerinin büyüklüğü 2018'de 4,2 milyar dolar değerindeydi. Piyasa araştırmalarına göre sektör 2025 yılına kadar 6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak.

Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu'nun (IFIF) verilerine göre yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaşan karma yem ve 165 milyar dolarlık tahıl pazarının teknolojilerini iş birliği sayesinde artık aynı fuarda İstanbul'da sergileyecek.

Özellikle nüfus artış hızı daha yüksek bölgelerde önümüzdeki dönem un ve unlu mamullere talebin artması bekleniyor. Bu noktada da en önemli bölgeler; Güneydoğu Asya ile birlikte Sahra-altı Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika.

Türkiye’nin hem tahıl işleme teknolojileri endüstrisinin ana merkezlerinden biri olması hem de un talebinde artış beklenen Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yakınlığı, İstanbul'a değirmencilik fuarı açısından stratejik avantaj sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
IDMA ve VICTAM EMEA, Victam International BV'nin Genel Müdürü Sebas Van den Ende,

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