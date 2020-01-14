IDMA AND VICTAM EMEA bölgesel güç birliğine hazır

İSTANBUL (AA) - Hollandalı Victam International BV'nin Genel Müdürü Sebas Van den Ende, IDMA AND VICTAM EMEA ortaklığıyla her iki tarafın da bölgedeki en güçlü ve en büyük etkinlik olmayı amaçladığını belirtti.

11-13 Mart 2021'de İstanbul'da 9. kez düzenlenecek İDMA Fuarı (Uluslararası Un, Yem,İrmik,Pirinç,Mısır, Bulgur, Değirmen Makineleri ve Bakliyat,Makarna,Bisküvi Teknolojileri Fuarı) için düzenlenen toplantıda konuşan Ende, bu iş birliğinin Victam (Hollandalı şirket) için bölgeye bir giriş sağlarken, İDMA Fuarı için de büyüyen rekabete cevap verecek stratejik bir yol oluşturduğunu söyledi.

Ende, "Kazan-kazan stratejisini benimseyen bu ortak girişim, satışta, pazarlamada ve operasyonlarda bir sinerji yaratabilir ve bölgeye girmek isteyen şirketlerin önünü alıcı bir cevap olabilir. Ortaklığın amacı uzun süreli ve her iki tarafın da yararına bir iş birliğine sahip olmaktır." dedi.

İDMA Fuarı'nın organizatörü Parantez Uluslararası Fuar Yapım Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zübeyde Kavraz ise söz konusu ortaklığın hem sektöre hem de İDMA'ya farklı bir boyut kazandıracağını belirtti.