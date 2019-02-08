FİNANS

İDO borç yeniden yapılandırma görüşmelerine başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ağırlıklı olarak deniz araçlarının alımından kaynaklarının borçlarını yeniden yapılandırmak için kreditörlerle görüşmelere başladı.

İDO borç yeniden yapılandırma görüşmelerine başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), ağırlıklı olarak deniz araçlarının alımından kaynaklarının borçlarını yeniden yapılandırmak için kreditörlerle görüşmelere başladı.

Refinitiv servislerinden Loan Pricing Corporation'da (LPC) yer alan ve borç yapılandırma danışmanlarına dayandırılan haberde, şirket deniz araçları ve ekipman satın almak için 500 milyon dolara kadar borç aldı. Ancak gelirleri TL cinsinden olduğu için borçlarını geri ödemekte zorlandı.

Şirketin kreditörleri borç yeniden yapılandırma görüşmeleri için Lazard'ı yetkilendirdi.

İDO, LPC'nin konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

İDO kredi yapılandırma görüşmeleri yaptığı bankaların tavsiyesi ve yabancı ortağı Souter'in talebi doğrultusunda tüm zarar eden hatlarını durdurma kararı aldığını Kasım ayında duyurmuş, ardından da, yetkili mercilerle görüşmeler devam ederken yolcuların mağdur edilmemesi için iç hat seferlerine devam edeceğini açıklamıştı. KAYNAK:REUTERS

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Berat Albayrak canlı yayında açıkladı! Meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili önemli adımBerat Albayrak canlı yayında açıkladı! Meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili önemli adım
Vakıfbank'tan KOBİ'lere müjde! Vakıfbank'tan KOBİ'lere müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDO borç yapılandırma

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Berat Albayrak canlı yayında açıkladı! Meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili önemli adım

Berat Albayrak canlı yayında açıkladı! Meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili önemli adım

5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek

5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek

Sigarayı bırakan kamu personeli ödüllendirilecek

Sigarayı bırakan kamu personeli ödüllendirilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Berat Albayrak canlı yayında açıkladı! Meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili önemli adım

Berat Albayrak canlı yayında açıkladı! Meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili önemli adım

Vakıfbank'tan KOBİ'lere kaynak müjdesi

Vakıfbank'tan KOBİ'lere müjde!

MB rezervlerinde 25 ayın en yüksek haftalık artışı

Merkez Bankası açıkladı: 25 ayın en yükseği

Türk-İş'ten IMF'li toplantıya katılmama kararı

Türk-İş'ten IMF'li toplantıya katılmama kararı

Karadeniz hamsisi Gürcistan'a kaçtı

Karadeniz hamsisi Gürcistan'a kaçtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.