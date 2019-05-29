FİNANS

İDO’da yaz tarifesi başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

İDO, 17 Haziran-15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak Yaz Tarifesi’nin biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

İDO’da yaz tarifesi başlıyor

İDO, 17 Haziran-15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak Yaz Tarifesi’nin biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

İDO, 17 Haziran itibarıyla '2019 Yaz Tarifesi'ne geçiyor. Yapılan şirket açıklamasına göre okulların açılış ve kapanış tarihleri ile yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak planlanan seferlerle yaz tarifesi, 17 Haziran 2019- 15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak. Yaz tatili ve Kurban Bayramı yoğunluklarını da öngörerek bütün hatlarının planlamasını oluşturan İDO, yaz tarifesi biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

KURBAN BAYRAMI'NDA BAYRAMLIK TARİFE

Açıklamaya göre İDO, yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili için 9 Ağustos Cuma başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında geçerli olacak Kurban Bayramı Tarifesi uygulayacak.
Ayrıca İDO, Kurban Bayramı tatili süresince Hızlı Feribot Hatları, Deniz Otobüsü Dış Hatlar, Deniz Otobüsü İç Hatlar ve Araba Vapuru hatlarında toplamda 3 bin 503 adet sefer yapılmasını planlanıyor.

YAZ TARİFESİ İLDE DENİZ OTOBÜSÜ VE HIZLI FERİBOT SEFERLERİNİ ARTIYOR

Açıklamaya göre Yenikapı-Bandırma hızlı feribot hattında günlük sefer sayısı hafta içi karşılıklı toplam 6, hafta sonu ise 12’ye, Yenikapı-Bursa (Güzelyalı) hızlı feribot hattında günlük sefer sayısı hafta içi karşılıklı toplam 4, hafta sonu ise 10’a çıkarıyor. Ayrıca yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Yenikapı-Yalova hattındaki sefer sayısı da karşılıklı toplam 18’e çıkarılıyor. Buna göre sabah saat 07:45’ ten başlayıp gece saat 23:45’e kadar karşılıklı 2 saat aralıklarla seferler gerçekleşecek.

Pendik-Yalova hattında yapılan düzenleme ile 07.00-12.00 ve 14.00-23.00 saatleri arasında saat başı sefer düzenlenirken, Cumartesi günleri 06.00 seferi ve Cuma-Cumartesi-Pazar günleri 13.00 seferinin eklenmesiyle sefer sayısı karşılıklı toplam 36’ya çıkarılıyor.

MARMARA DENİZİ'NDE SEFERLER ARTIYOR

Avşa ve Marmara Adası’na da seferler artıyor. Yaz tarifesi ile birlikte Cuma ve Pazar günleri karşılıklı toplam 13 sefer ile tatilcilere kolay ulaşım imkanı sunulacak. Ayrıca Ekinlik adasında yolcu talebi değerlendirilmiş olup yaz dönemi boyunca Cuma günleri Ekinlik adasına gidiş, Pazar günleri de Ekinlik adasından dönüş olacak şekilde yapılacak. 12 Nisan 2019 tarihinde başlayan Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy deniz otobüsü hattı sefer sayısı ise, bölge halkından gelen yoğun talep değerlendirilerek hafta içi 6’ya,hafta sonu ise 8’e çıkarılıyor. İDO, ayrıca Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Armutlu ve Kumla seferlerini de artırıyor. Kadıköy - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu hattına Kumla güzergâhı eklenerek Cuma ve Cumartesi günleri karşılıklı 8, Pazar günleri ise karşılıklı toplam 7 sefer gerçekleştirilecek.

Yaz tarifesinde İDO’nun tüm hatlarında tatil yoğunluğuna uygun değişikliklere gidildiği gibi,Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattındaki seferler de günlük karşılıklı toplam 14’e çıkarılıyor.
İstanbulluların adalara ulaşımlarını sağlamak amacıyla da 17 Haziran’da Beşiktaş-Yenikapı-Adalar seferlerini başlatıyor.

ARABALI VAPUR HATLARINDA DA YENİ DÜZENLEMELER VAR

Sirkeci- Harem araba vapuru hattı seferleri, hafta içi ve Cumartesi yoğun saatlerde doldur - boşalt sistemi ile 05.30’dan 23.00'e kadar, Pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında 30 dakika aralıklarla düzenlenerek, yoğun kent trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor.

Eskihisar - Topçular araba vapuru hattında ise her gün 24 saat kesintisiz olarak düzenlenen seferler, aynı şekilde doldur- boşalt sistemi ile devam edecek.

KAYNAK:İHA

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran geceÇığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilirTBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir
Altında neler bekleniyor?Altında neler bekleniyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDO kurban bayramı Yaz Tarifesi

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

BES'te devlet katkılarına düzenleme

BES'te devlet katkılarına düzenleme

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Ev sahibinden görüp devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor

Ev sahibinden görüp devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir

TBM'den uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir, ödenenler geri istenebilir

Gram altında neler bekleniyor? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altında neler bekleniyor?

BES'te devlet katkılarına düzenleme

BES'te devlet katkılarına düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'de yeni bir banka kuruldu

Resmen açıklandı! Yeni banka kuruldu

'Turistik Doğu Ekspresi' ilk seferine başlıyor

Büyük gün bugün! İlk seferine başlıyor

VakıfBank'ın yeni Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih oldu

VakıfBank'ın yeni Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.