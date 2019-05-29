İDO’da yaz tarifesi başlıyor

İDO, 17 Haziran-15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak Yaz Tarifesi’nin biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

İDO, 17 Haziran itibarıyla '2019 Yaz Tarifesi'ne geçiyor. Yapılan şirket açıklamasına göre okulların açılış ve kapanış tarihleri ile yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak planlanan seferlerle yaz tarifesi, 17 Haziran 2019- 15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak. Yaz tatili ve Kurban Bayramı yoğunluklarını da öngörerek bütün hatlarının planlamasını oluşturan İDO, yaz tarifesi biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

KURBAN BAYRAMI'NDA BAYRAMLIK TARİFE

Açıklamaya göre İDO, yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili için 9 Ağustos Cuma başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında geçerli olacak Kurban Bayramı Tarifesi uygulayacak.

Ayrıca İDO, Kurban Bayramı tatili süresince Hızlı Feribot Hatları, Deniz Otobüsü Dış Hatlar, Deniz Otobüsü İç Hatlar ve Araba Vapuru hatlarında toplamda 3 bin 503 adet sefer yapılmasını planlanıyor.

YAZ TARİFESİ İLDE DENİZ OTOBÜSÜ VE HIZLI FERİBOT SEFERLERİNİ ARTIYOR

Açıklamaya göre Yenikapı-Bandırma hızlı feribot hattında günlük sefer sayısı hafta içi karşılıklı toplam 6, hafta sonu ise 12’ye, Yenikapı-Bursa (Güzelyalı) hızlı feribot hattında günlük sefer sayısı hafta içi karşılıklı toplam 4, hafta sonu ise 10’a çıkarıyor. Ayrıca yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Yenikapı-Yalova hattındaki sefer sayısı da karşılıklı toplam 18’e çıkarılıyor. Buna göre sabah saat 07:45’ ten başlayıp gece saat 23:45’e kadar karşılıklı 2 saat aralıklarla seferler gerçekleşecek.