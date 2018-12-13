İDO'dan 'Büyük Kış İndirimi' kampanyası!

Osmangazi Köprüsü ile aynı güzergahta deniz taşımacılığı hizmeti veren İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) A.Ş., Eskihisar-Topçular hattında 15 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında yüzde 40 kış indirimi yapacağını duyurdu. Eskihisar-Topçular hattındaki araç ücretleri otomobiller için tek yönde 35 TL, gidiş-dönüşte 60 TL olacak. Mevcut ücret tek yön 55 TL gidiş-dönüş ise 100 TL idi.

14 KASIM'DA DUYURMUŞTU

İDO, 14 Kasım'da Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerini 1 Aralık itibariyle durdurma kararı aldığını duyurmuş, kararının gerekçelerini ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada 7 maddede sıralamıştı.

15 Aralık – 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bu hatta araç tiplerine göre yeni fiyat listesi de aşağıdaki gibi belirlendi:



