IEA Başkanı Birol: "Türkiye elektrikli otomobilde iyi bir oyuncu olmaya aday"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, elektrikli araç sektöründe küresel bir rekabet olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu dönemde attığı adım oldukça isabetli. Bu adım, Türkiye'nin dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel hareket ettiğini gösteriyor. Üretim hedeflerine ulaşırsak, Türkiye bu alanda hatrı sayılır bir oyuncu olmaya adaydır." dedi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve IEA tarafından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birol, 2019 itibarıyla dünyadaki elektrikli araç sayısının 6 milyona ulaştığını ve Çin'deki araçların tek başına bu rakamın yarısını oluşturduğunu ifade etti. Çin'in elektrikli araç sektörünü bir sanayileşme projesi olarak ele aldığını aktaran Birol, "Birçok ülkede elektrikli araçlar hızla gelişiyor. Bunun da ana nedeni, hükümetlerin elektrikli araç üretimine ve kullanımına ciddi teşvikler vermesi. Diğer yandan, Çin gibi ülkelerin elektrikli araçları önceleme sebeplerinden birisi de petrol ithalatına bağımlılığın azaltılması." diye konuştu.

Birol, elektrikli araç sektöründe dünyada büyük bir rekabet olduğunu ve teknolojilerin birbiriyle yarıştığını vurgulayarak, "Türkiye'nin bu dönemde attığı adım oldukça isabetli. Bu adım, Türkiye'nin dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel hareket ettiğini gösteriyor. Üretim hedefleri son derece iddialı. Bu hedeflere ulaşırsak, Türkiye bu alanda hatrı sayılır bir oyuncu olmaya adaydır." değerlendirmesinde bulundu. - "Türkiye, batarya konusuna da eğilmeli" Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini giderek artıran Türkiye'nin elektrik sisteminde esneklik sağlayabilmesi için batarya konusuna da eğilmesi gerektiğini ifade eden Birol, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemin en önemli konularından birisi bataryalar olacak. 2020 Davos Zirvesi'nin enerji gündemi için de batarya teknolojilerini seçtik. Yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonu ve elektrikli araçlar için bataryalar en kritik konu. Dünyada şu anda en fazla Ar-Ge çalışması da batarya alanında yapılıyor." - "Enerji bolluğu Türkiye için avantaj"

Birol, küresel enerji piyasalarında enerji bolluğu yaşanacak bir döneme girildiğini ve 2020'de uluslararası enerji fiyatlarının makul seviyede seyredeceğini söyledi. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere üretimin artacağını fakat talebin aynı seviyede yükselmeyeceğini dile getiren Birol, "Özellikle piyasalar sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) boğulacak. Doğal gaz fiyatlarında ciddi bir düşüş görüyoruz ve fiyatlar iki yıl daha makul seviyelerde olacak. Türkiye, ucuz LNG furyasını zamanında yaptığı altyapı yatırımları sayesinde çok iyi değerlendiriyor. Türkiye bu alandaki adımlarını daha rekabetçi hale getirirse, ekonomimiz için çok daha iyi olur." dedi. Birol, enerji bolluğunun yenilenebilir enerji kaynaklarında da görüldüğüne ve bu teknolojilerdeki maliyetlerin düşmeye devam edeceğine dikkati çekti. Rüzgar enerjisinin kömür ve doğal gazdan sonra dünyadaki en büyük elektrik üretim kaynağı olduğunu belirten Birol, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünyada 570 gigavat kurulu rüzgar kapasitesi mevcut. 2030'da bunun ikiye katlanacağını öngörüyoruz. Bunun da asıl nedeni yenilenebilir enerjinin ucuz hale gelmesi. Türkiye'nin rüzgarı çok kaliteli ve potansiyeli çok yüksek. Türkiye'nin öncelikle kara rüzgar santrali yatırımlarına odaklanması gerektiğini fakat deniz üstü rüzgar potansiyelini de göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum."