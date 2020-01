İEİS: Üyelerimiz depolara ilaç sevkiyatını aksatmadan sürdürüyor

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) üye kuruluşların, depolara ilaç sevkiyatına, hiçbir aksama yaşanmaksızın her zamanki gibi devam ettiğini açıkladı.

İEİS'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında, ilaç fiyatlarında önümüzdeki dönemde geçerli olacak euro kurunun açıklanmasının hemen öncesinde, bazı ilaçların piyasada bulunmadığı yönünde haberler yer almaktadır. Bu haberlere istinaden, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) olarak bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.

"Çok köklü bir geçmişe sahip olan ilaç endüstrimizin ulusal ve çokuluslu firmalardan oluşan 56 üyesini temsil eden İEİS, ilke ve hedefleri doğrultusunda belirlediği yolda, yarım asrı aşkın süredir Türkiye için çalışmaktadır.

"Üyelerimiz, daima toplum sağlığı konusunda büyük bir duyarlılık ve sorumlulukla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede, üyelerimizin depolara ilaç sevkiyatına, hiçbir aksama yaşanmaksızın her zamanki gibi devam ettiğini açıkça ifade etmek isteriz.

"İlaç Takip Sistemi Uygulaması kapsamında da konu Sağlık Bakanlığımızca yakından izlenmektedir. Bu sistemle, ilacın üreticiden hastaya ulaşıncaya kadar tüm aşamaları Bakanlığımızın takibindedir. Sistem, herhangi bir aksama olması halinde nereden kaynaklandığını belirleyerek aksiyon alınmasını mümkün kılmaktadır.

"Bilinmesini isteriz ki İEİS çatısı altında, toplum sağlığını esas almayan herhangi bir ticari davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Kuruluş ilkelerimize aykırı şekilde, toplum sağlığını riske atan ve sektörümüzün itibarını olumsuz etkileyen her türlü iddianın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."