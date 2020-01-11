FİNANS
  4. İETT, geçen yıl otobüslerle 1,3 milyardan fazla yolcu taşıdı

İETT, geçen yıl otobüslerle 1,3 milyardan fazla yolcu taşıdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

İETT, geçen yıl otobüslerle 1,3 milyardan fazla yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geçen yıl İETT'nin tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla 1 milyar 364 milyon 838 bin 191 kişi taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İETT Genel Müdürlüğüne ait otobüs, metrobüs, tünel ve nostaljik tramvayları ile İETT denetimindeki özel halk otobüsü ve Otobüs AŞ'ye ait araçlarda seyahat edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 10 arttı.

İstanbul'da bu dönemde lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla Çin'in nüfusuna denk gelen 1 milyar 364 milyon 838 bin 191 kişi yolculuk yaptı. 6 bin 274 otobüs, 18 milyon 498 bin 641 sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerde 483 milyon 616 bin 109 kilometre yol katedildi. Bu yolun, dünyadan 384 bin 400 kilometre uzaklıktaki aya 629 defa gidiş dönüş mesafesine eşit olduğu belirtildi.

İstanbul'da 2018 yılında 963 milyon 485 bin 646 olan otobüs yolcu sayısı 2019'da 1 milyar 63 milyon 673 bine yükseldi. İETT, hizmet verdiği 13 bin 708 durakta çalışan 779 hat sayısını da 2019'da 828'e çıkardı.

İstanbullulara 7 gün 24 saat hizmet veren 44 istasyonlu metrobüs hattında ise bir önceki yıl 283 milyon 884 bin 286 olan yolcu sayısı 2019 yılında yüzde 5 artarak, 295 milyon 941 bin 931'e yükseldi.

Geçen yıl 4 milyon 513 bin 331 yolculuğun yapıldığı Nostaljik Tramvay ile Tünel'de ise 2019'da yaklaşık yüzde 16 artışla 5 milyon 223 bin 259 kişi taşındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdıGiresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı
9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması, iett, yolcu,

En Çok Okunan Haberler

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 'suya yüzde 300 zam' iddialarıyla ilgili açıklama

Yüzde 300 zam mı geldi! Flaş açıklama

Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

İcradan satılık Les Ottomans Otele iş adamı Uğur Özkan talip oldu

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı

Son dakika! 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Bu kurum artık yola çıktı”

FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Bu kurum artık yola çıktı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.