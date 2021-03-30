İETT otobüslerinin rengi değişiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 17 Eylül 2020'de aldığı kararla tüm özel halk otobüsleri İETT çatısı altında birleştirilmesinin ardından yaklaşık 3 bin turkuaz ve erguvan renkli otobüsün sarıya dönüşümü için açılan ihale tamamlandı.

İETT OTOBÜSLERİ SARI RENK OLUYOR!

İETT'nin 23 Şubat 2021'de açtığı ihalede yaklaşık maliyet 33 milyon 877 bin 515 lira olarak açıklanırken verilen en yüksek teklif 24 milyon 997 bin oldu. Açıklanan sonuca göre ihaleyi 16 milyon 73 bin 389 lira ile Öz Hicret Otomotiv Sanayi Ticaret Şirketi aldı.

Boyama işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Dönüşüm çalışmaları kapsamında ayrıca tüm sürücüler eğitimden geçirilip, tek tip kıyafet giyecek. İETT filosuna katılan 3 bin otobüs için Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yeni garajlar oluşturulacak. Ayrıca otobüslerin teknolojik dönüşümünün ardından geçiş sürecinin bu yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

İETT bünyesinde 3 bin otobüs hizmet verirken özel halk otobüslerinin de katılmasıyla bu sayı 6 bine çıktı.

(AA)



