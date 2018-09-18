FİNANS

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, 2018'in ilk 6 ayında Türkiye’de 1.1 milyar dolarlık uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi. Türkiye, mevcut durumda IFC’nin tüm dünyada en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda yer aldı.

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde faaliyetlerini genişletti. IFC bölgede ekonomilerin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için toplam 2.9 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.

30 Haziran’da sona eren 2018 mali yılında bölgede yapılan yatırımların 2.26 milyar dolarlık tutarı IFC’nin kendi kaynaklarından, 680 milyon dolarlık kısmı ise sendikasyon kredileri ile başka finansal kaynaklardan sağlandı. Ayrıca IFC bölgede toplam 28 katılımcı banka aracılığı ile toplam 1.8 milyar dolar kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde yatırımlardan en fazla payı alan ülkelerin başında Türkiye geldi. IFC Türkiye’de 1.1 milyar dolar, Romanya’da 336.4 milyon dolar, Sırbistan’da 190.5 milyon dolar, Ukrayna’da 129.1 milyon dolar ve Kazakistan’da 11.5 milyon dolar uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi. IFC ayrıca Türkiye’de 938 milyon dolar tutarında kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.

Türkiye, mevcut durumda IFC’nin tüm dünyada en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Türk bankalarla işbirliği

IFC, finansal sektörde, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlamak, yerel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla Yapı Kredi Bankası, Akbank, İşbank, TSKB ve Garanti Bankası ile iş birlikleri gerçekleştirdi. IFC, Garanti Bankası ile gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciler için yapılan ilk sosyal bono ihracını destekledi.

IFC ayrıca Türkiye’de altyapı yatırımlarını ve sürdürülebilir şehirler projesine yatırımlarına devam etti. IFC’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sağladığı finansman paketi ile inşa edilen 3.Faz tramvay projesi sayesinde şehrin kuzey bölgesinde bulunan Varsak’tan şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlanacak.

Tüpraş ve Nobel İlaç'a yatırım finansmanı

IFC geçen mali yılda, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgede elektrik dağıtım faaliyetini yürüten Zorlu Elektrik Üretim A.Ş.'ye bağlı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (OEDAŞ) dağıtım ağının yükseltilmesi, modernizasyonu ve genişlemesi amacıyla da kredi sağladı.

IFC Türkiye’nin rafineri şirketi ve en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’a 7 yıl vadeli yaklaşık 100 milyon dolar tutarında kredi sağladı. IFC kredisi ile yeni yatırımlar gerçekleştirecek olan Tüpraş, üretim süreçlerinde ve enerji tüketiminde verimliliğini artırırken ayrıca araştırmaya ve çevre yatırımlarına öncelik verecek.

IFC ayrıca Türkiye'nin köklü ve yüzde 100 yerli sermayeli ilaç firması Nobel İlaç'a biyoteknolojik ilaç üretim tesisi için 25 milyon dolar finansman temin etti. IFC, şirketin biyoteknolojik ürünler için üretim ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini kapsayan yatırım planlarına destek olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC türkiye yatırım banka

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BİZE 1.1 MİLYAR PARA DEĞİL DAHA DÜN 3.3 MİLYARA UÇAK ALDIK
yalan milletin gözünü boyursunuz
BUYRUN BURADAN YAKIN
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