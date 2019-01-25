İflas eden Pamukkale A.Ş'den ilk açıklama

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale Turizm Firması'nın konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar vermişti. Pamukkale Turizm'den bugün yapılan açıklamada, hizmetlerin devam ettiği belirtilerek şöyle denildi: "

Ülkemizin ulusal bir değeri Pamukkale Turizm olarak sizleri sevkdiklerinize ulaştırmaya devam etmek üzere çabamızı sürdürmekteyiz. Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları aşabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz başvurular ve hukuki süreçler devam etmektedir. Seferlerimizde hiç bir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet iznimiz alınmıştır. Tüm çalışmalarımız normal seyrinde devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Sevgi ve güven ile yıllardır bizi tercih eden tüm yolcularımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarına inancımız tamdır. Destekleriniz için yürekten teşekkürler"

Pamukkale Turizm Yetkilileri, iflas kararının kendileri için büyük şok olduğunu kaydederken, gerekçeli kararın ardından iflas kararına itiraz edileceğini, hizmetlerin aksamadan devam ettiğini çalışanların maaşlarının ödenmesinde hiç bir sıkıntı olmadığını ifade ettiler. KAYNAK:İHA

Adını Denizli’nin doğa harikası (Hierapolis) Pamukkale’den alan 'Pamukkale Turizm' Bababalım ailesi tarafından 16 Ocak 1962’de kurulmuştu.





