FİNANS

İflas erteleme kalkıyor, inşaat izni kolaylaşıyor

30 Ocak 2018 10:32

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "İflas ertelemeyi kaldırıyoruz, şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme indiriyoruz, inşaat izinleri süreci 12 işlemden 5'e iniyor" dedi.

İflas erteleme kalkıyor, inşaat izni kolaylaşıyor
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketinin TBMM'ye sevk edileceğini söyledi.
 
Paketin detaylarına ilişkin bilgi veren Akdağ, şunları ifade etti:
 
- İflas ertelemeyi kaldırıyoruz; iflas erteleme ile konkordatoyu bir araya getirerek yeni bir reform hazırladık. Detayları önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı açıklayacak.
 
- Şirketlerin tasfiyesinden ziyade ticari hayata devamını esas alıyoruz.
 
- İflas Erteleme Kurumu tamamen yürürlükten kaldırılıyor, konkordato revize edilerek bir Kurtarma Anlaşması Kurumu oluşturuluyor.
 
- Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme indiriyoruz. Şirket kuruluşunda yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz.
 
- İnşaat izinleri sürecinde 12 işlem 5'e indirildi. İnşaat ruhsatındaki imza sayısını 18'den 1'e düşürdük.
 
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