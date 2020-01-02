İGA, çevre farkındalığı için yarışma düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Atılan çöplerin çevreye etkileri ve geri dönüşümü konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Farkında Mısın?" Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması, İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfının iş birliğiyle başladı.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere tertemiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, bu faaliyetleri doğrultusunda Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile yarışmaya imza attı.

Başvuruları 23 Aralık'ta başlayan yarışmanın fotoğraf ve kısa video olmak üzere iki ayrı kategorisi bulunuyor. Büyük Efes Sanat’ın da destekçisi olduğu yarışma, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık. Yarışmaya başvurular 29 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynakların sonsuzmuş gibi tükendiğine, çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına, bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna yarışmayla dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Başvuruları "https://www.farkindamisinyarismasi.org/" adresinden yapılabilecek yarışma sonunda, her iki kategoride belirlenen ilk 3 eser sahibine para ödülü verilecek. Her iki kategoride sergilemeye değer 20’şer eser belirlenecek. Bu eserler belli bir süre İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek.