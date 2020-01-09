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  4. İGİAD İnsani Geçim Ücretini açıkladı

İGİAD İnsani Geçim Ücretini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, “12 ayrı bölgeden elde ettiğimiz araştırma sonuçlarına göre ‘İnsani Geçim Ücreti’ İstanbul’da yaşayanlar için 3 bin 192 lira Türkiye genelinde ise 2 bin 676 liradır” dedi.İGİAD, asgari geçim ücretine alternatif olarak geliştirdiği ‘İnsani Geçim Ücretini (İGÜ)’ yaptığı bir araştırma ile belirledi.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, “12 ayrı bölgeden elde ettiğimiz araştırma sonuçlarına göre ‘İnsani Geçim Ücreti’ İstanbul’da yaşayanlar için 3 bin 192 lira Türkiye genelinde ise 2 bin 676 liradır” dedi.

İGİAD, asgari geçim ücretine alternatif olarak geliştirdiği ‘İnsani Geçim Ücretini (İGÜ)’ yaptığı bir araştırma ile belirledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden faydalanılarak yapılan araştırmada İstanbul’da yaşayanlar için İnsani Geçim Ücreti 3 bin 192 lira, Türkiye geneli ise 2 bin 676 lira olarak açıklandı.

Araştırma, iki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapıldı. 12 ayrı bölgede yapılan araştırma; bir ailenin, gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve diğer harcamalarını kapsıyor. İGİAD tarafından açıklanan 2020 yılı İnsani Geçim Ücreti İstanbul’da yapılan basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya İGÜ tespit komisyonu üyeleri, Prof. Dr. Adem Korkmaz, Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“İnsani geçim ücreti işgören için bir haktır”
Toplantıda konuşan İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, “Günümüzde gelir dağılımındaki adaletsizliğin işgörenlerin aleyhine hızla bozulduğu, servetlerden aldığı payın azaldığı Dünya’mızda; krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti işverenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimidir. İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır.” dedi.

“İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin 192 lira, Türkiye ortalaması 2 bin 676 lira”
2020 yılı için İnsani Geçim Ücretini açıklayan Karahan, “TÜİK’in istatistiki bölge sınıflamasına dayanarak 12 ayrı bölgede yaptığımız araştırmaya göre İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin 192 lira, Türkiye geneli ise 2 bin 676 liradır.” sözleriyle ifade etti.
İGİAD Başkanı Ayhan Karahan ayrıca işverenlerin daha duyarlı olması konusunda çağrıda bulundu. Karahan, İnsani Geçim Ücreti’nin işletmelerde uygulandığında maliyet artışı getirmediğini aksine verimliliği ve bereketi artırdığını ifade etti.

“İşgörenin alacağı ücret İnsan onuruna yaraşır olmalı”
Araştırma hakkında bilgi veren Karahan, “Bu çalışmada harcamalar üzerinden yapılan hesaplamada bölgesel eşitlemeye de dikkat edilmiştir. İGİAD’ın belirlediği İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) bireyi değil iki çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği insanca geçinebileceği aylık asgari insani geçim ücretini esas almaktadır. İşgörenin alacağı ücret İnsan onuruna yaraşır olmalı; çalışanın verimini değil varlığını esas almalı; çalışanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını ortalama olarak karşılamalı; içinde yaşadığı toplumun refah seviyesini yansıtmalıdır.” şeklinde konuştu.

“Bölgesel asgari ücrete geçilmeli”
Bölgelere göre yaşam maliyetinin farklılık göstermesiyle ilgili de konuşan Karahan, “Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD’ın belirlediği İnsani Geçim Ücretini (İGÜ) dikkate alması asgari ücrette işgören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir.” diye konuştu.

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