İGİAD İnsani Geçim Ücretini açıkladı

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, “12 ayrı bölgeden elde ettiğimiz araştırma sonuçlarına göre ‘İnsani Geçim Ücreti’ İstanbul’da yaşayanlar için 3 bin 192 lira Türkiye genelinde ise 2 bin 676 liradır” dedi.

İGİAD, asgari geçim ücretine alternatif olarak geliştirdiği ‘İnsani Geçim Ücretini (İGÜ)’ yaptığı bir araştırma ile belirledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden faydalanılarak yapılan araştırmada İstanbul’da yaşayanlar için İnsani Geçim Ücreti 3 bin 192 lira, Türkiye geneli ise 2 bin 676 lira olarak açıklandı.

Araştırma, iki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapıldı. 12 ayrı bölgede yapılan araştırma; bir ailenin, gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve diğer harcamalarını kapsıyor. İGİAD tarafından açıklanan 2020 yılı İnsani Geçim Ücreti İstanbul’da yapılan basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya İGÜ tespit komisyonu üyeleri, Prof. Dr. Adem Korkmaz, Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.