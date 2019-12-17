Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Soğuk havaların başladığı ve mevsimsel salgınların oluştuğu sonbahar ve kış aylarında daha çok tüketilmeye başlanan ıhlamur, güzel kokusu ve aroması ile birçok kişi tarafından bu dönemlerde tercih ediliyor. A vitamini ve kalsiyum açısından zengin olan ıhlamur, gripten öksürüğe, stresten kalp sağlığını desteklemesine kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Kış aylarında yüksek ağaçlardan toplaması zorlaşan ıhlamurun kilo fiyatı ise 200 lirayı buldu. Gram altın fiyatıyla yarışan ıhlamur, müşteriler tarafından 50’şer gramlık paketlerde alınmaya başlandı.

'SOĞUKLAR ARTINCA FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK'

Ihlamur fiyatlarının kış aylarında ciddi derecede arttığını belirten Adnan Kurtuluş (54), “Kıştan dolayı ıhlamur fiyatları, toplaması güç olan bir bitki olduğu için köylüler tarafından biraz fazla fiyat çekildiği zaman müşterilere de yansıyor. Şu ada yaprağı 150, çiçeği 200 lira. Fakat kış biraz bastırırsa bu fiyatlar biraz daha yükselebilir. Köylü, elindeki malı çıkarmadığı için fiyatlar yükselme yapıyor. Kış bastırırsa ıhlamur fiyatları da artış gösterecek” dedi.