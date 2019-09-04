İhracat ağustosta yüzde 1,69 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar, ithalatımız da yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Pekcan, dış ticaret açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan, söyle devam etti:

"Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi."

KAYNAK:AA

