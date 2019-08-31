FİNANS

İhracat bedellerinin yurda getirilmesindeki süre uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesindeki süreyi 6 ay daha uzattı.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesindeki süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (İhracat Bedelleri Hakkında) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18 AY OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Resmi Gazete'nin 4 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlanan söz konusu tebliğ hükümlerinin "1 yıl" olarak belirtilen yürürlük süresi "18 ay" olarak değiştirildi.

İKİNCİ KEZ UZATILDI

Böylece ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, ikinci kez 6 ay daha uzatılmış oldu.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İhracat bedelleri resmi gazete

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