FİNANS

İhracat rakamları açıklandı

01 Şubat 2018 11:59

Yılın ilk ayına ilişkin ihracat rakamları açıklandı. Türkiye'nin ihracatı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12.2 milyar dolar oldu.

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2018 yılının ilk ihracat rakamlarını, ihracatın lokomotifi otomotiv sektörü temsilcilerinden Toyota'nın Sakarya Fabrikası'nda açıkladı.

 

Türkiye'nin ocak ayı ihracatı 12 milyar 198 milyon dolar oldu. TİM verilerine göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artış gösterdi.

 

Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en yüksek üçüncü ocak ayı oldu.

 

Son 12 aylık ihracat da yüzde  10,1 artarak 158 milyar 4 milyon dolara ulaşırken, miktar bazında ihracat ise ocakta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon tona çıktı.

 

TİM Başkanı Büyükekşi, "12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız" dedi.

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 0 Oy
    Ithalat da 24 milyar dolar olmus aradaki acik 12 milyar dolar hizla samani pirinci nohutu derken tuketim toplumu oluyoruz.... bu gidise dur deyip uretip sistemine gecmeliyiz cari acik surekli buyuyor
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    İhracat var ama kdv iadesi yok! Bkz: Kozyatağı vergi dairesi!
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