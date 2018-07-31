İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında yüzde 68,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 70,2'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,1, ithalat yüzde 5,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 3,3 azaldı.

İlk yarıda ticaret açığı yüzde 32 arttı

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 6,3 artışla 82,22 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 6,3 artışla 82,22 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 6 ayda yüzde 31,6 artışla 40,74 milyar dolara yükseldi.