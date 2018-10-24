İhracata 'tuz' dopingi! 140 bin tona ulaştı

Tuz Gölü'ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölden alınan yüksek saflık oranına sahip tuz hasadının devam ettiğini söyledi.

Türkiye 50'den fazla ülkeye satıyor

1 / 25 Çetiner, mayıs ve haziran aylarında suyun buharlaşma yoluyla yok olduğunu ve göl tabanında 9-10 santimetre kalınlığında tuz oluştuğunu ifade etti.

2 / 25 İstiflenen tuz tepeleri görsel şölen oluşturuyor Uçsuz bucaksız gölün yüzeyinde oluşan tuzu, modern makine ve ekipmanla hasat ettiklerini belirten Çetiner, şöyle konuştu:

3 / 25 "Burada hava şartlarına bağlı olarak ağustos ayında başladığımız hasat, tüm hızıyla devam ediyor. 7 gün 24 saat üç vardiya esasına bağlı 170 personelle yürüttüğümüz sezonda hasadı, çevre dostu, modern makine ekipmanlarıyla gerçekleştiriyoruz.

4 / 25 Günde 10 ila 12 bin ton civarında tuz alıyoruz. Tuzu yaklaşık 8 kilometre mesafeden 30 yüksek tonajlı kamyonla işleme fabrikası yakınına getiriyoruz. Burada adeta metrelerce uzunlukta tepeler oluşuyor. Her araç günde 25 sefer yapıyor."

5 / 25 İhracatta artış Tuzun yurt dışı pazarında yüksek saflığından ötürü tercih edildiğine dikkati çeken Çetiner, şunları kaydetti:

6 / 25 "Gerek iç pazar gerekse ihracat için tuzu fabrikamızda işliyoruz. Aynı zamanda ham madde olarak iç piyasanın sodyum klorür talebini de karşılıyoruz. Hasat dönemindeyiz ve kasım ayının 15'ine kadar devam edecek.

7 / 25 Yaklaşık 850 bin ton civarı tuz elde etmeyi planlıyoruz. Günlük 10-12 bin ton civarı tuz hasadı elde ediyoruz. İşlenen tuzun yarısını, 50'yi aşkın ülkeye ihraç ediyoruz.

8 / 25 2013'te bin ton ile ihracata başladık. Geçen yıl 90 bin ton ve 7 milyon dolar ciroya ulaştık. Bu yıl ihracatımız 140 bin tona çıktı.

9 / 25 Elde edeceğimiz gelir de 11 milyon dolar seviyesinde. 2019'daki hedefimiz ise yaklaşık 160 bin tondur. Bunun da 13,5 milyon dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

10 / 25 Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2023 ihracat hedefinde bizim de tuzumuz olsun diye, hedefimizi 250 bin ton olarak belirledik. Bunu da yakalayacağımıza inanıyoruz."

11 / 25 Çetiner, gölde 1 Ağustos'ta başlanan tuz hasadın, kasım ayı ortasında tamamlanacağını aktardı. KAYNAK:AA

12 / 25

13 / 25

14 / 25

15 / 25

16 / 25

17 / 25

18 / 25

19 / 25

20 / 25

21 / 25

22 / 25

23 / 25

24 / 25