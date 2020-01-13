İhracatçılar Akbank’ı "Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Bankası" seçti

İSTANBUL (AA) - Akbank, Euromoney'nin "Dış Ticaretin Finansmanı Müşteri Araştırması"nda "Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası" seçildi.

Akban'tan yapılan açıklamaya göre, global olarak 7 bin 319 geçerli oyla sonuçlanan araştırmaya göre Akbank, bu ödüle dış ticaretin finansmanı ve ihracatı desteklemek için geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde kritik önemi bulunan döviz girişlerinin ana kaynağı olan ihracatı desteklemeyi öncelikli görevleri arasında benimsediklerini kaydetti.

Binbaşgil, ihracatı ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını başarmak için Akbank olarak desteğimizi sürdürüyoruz. İzlenen başarılı politikalar sonrası ihracatımız 180 milyar doları aşarak rekor tazeledi. Biz de dış ticaretin finansmanına odaklandık ve bu konudaki ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Bir yandan mevcut ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ihtiyaçlarına güncel çözümler sunuyor, diğer yandan da ülke genelindeki dış ticaret yöneticilerimizin verdiği danışmanlık hizmeti ile yarının potansiyel ihracatçılarını cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin bizi 'Türkiye'nin En İyi Dış Ticaret Bankası' seçmesinin arkasında da, tüm bu müşteri odaklı çalışmalarımız bulunuyor. Ayrıca bu unvana bizzat müşterilerimizin oylarıyla ulaşmamız bize özellikle gurur veriyor."