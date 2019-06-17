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İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan kambiyo vergisi alınmayacak.

İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılar, döviz alımlarında kambiyo vergisi ödemeyecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, sanayi sicil belgesini haiz işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak. Düzenleme, kararın yayımını takip eden gün yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu düzenlemeyi dün katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde duyurmuştu. Erdoğan, sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirterek, "Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

KAYNAK:AA

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Sanayi sicil belgesi ihracatçı kambiyo vergisi

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