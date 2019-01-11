FİNANS

İhracatçıya 2019'da 3.1 milyar TL destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2019 11:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'da ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz." dedi.

İhracatçıya 2019'da 3.1 milyar TL destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019'da ihracatçılara 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceklerini bildirdi.

Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" diye konuştu.

"Hedefimiz ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmek" açıklamasını yapan Pekcan, "2019 yılındaki ciddi kaynak artışı ile beraber ihracatçımızın faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracatımıza yeni bir ivme kazandıracaktır" dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat destek

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