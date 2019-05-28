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İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazın kilogramı 24-30 liradan alıcı buluyor.

İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen "Ziraat 900"ün hasadına başlandı.

Yıllık ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton üretimin yapıldığı Şehzadeler ilçesinin Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki çiftçiler de erkenci kirazlarını ihracata yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen Ziraat 900, bölge üreticisinin ana geçim kaynağı durumunda bulunuyor.

Çiftçiler, geçen yıl kilogramını 12-14 liradan verdikleri kirazı bu yıl 24-30 liradan satıyor.

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İhracatçı Hüseyin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat 900 cinsinin kalitesi, tadı ve uzun raf ömründen dolayı dış satıma çok uygun olduğunu söyledi.

Kirazı çoğunlukla Avrupa Birliği ülkelerine gönderdiklerini belirten Uçak, "Erkenci kirazın fiyatı ister istemez biraz yüksek olacak ama ilerleyen günlerde dengeyi bulacağız. Üreticiler çok memnun, şu anda Ziraat 900'ü kilogramı 24-30 liradan alıyoruz ama bu piyasaya daha çok mal geldiği dönemde 15-18 lira seviyesine gelince ideal bir rakam olacak. Hem çiftçimiz kazanacak hem de ihracata sevkimiz fazlalaşacak, herkes bundan memnun olacak." dedi.

Kiraz üreticisi Metin Koyuncu da rekolte ve fiyatın üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Ziraat 900'ün bölgenin en önemli kiraz çeşidi olduğunu söyleyen Koyuncu, "Kiraz, kalitesine göre 30 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiler olarak bu durumdan çok memnunuz. Rekoltemiz de oldukça iyi. İnşallah fiyatlarımız ve rekoltemiz böyle devam eder." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
erkenci kiraz manisa iharacat

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