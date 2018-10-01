FİNANS

İhracatta eylül rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Pekcan, ihracatın eylül ayında yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylece tarihin en yüksek eylül ihracatı gerçekleşti. Yıllık ihracat da 165,1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylül ayında ihracat 14 milyar 476 milyon dolar, ithalat 16 milyar 368 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 14 milyar 476 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 18,09 düşüşle 16 milyar 368 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,99 azaldı ve 30 milyar 844 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Eylül 2017'de yüzde 59,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88,4 olarak kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 205 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 316 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 68 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 715 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 427 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla İngiltere ve 825 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 509 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler, 14 milyar 320 milyon lira oldu.

ŞİRKET VERİLERİ

Eylül itibarıyla aktif limited şirket sayısı 784 bin 57, ticari işletme sayısı 722 bin 295, şube sayısı 200 bin 105, anonim şirket sayısı 127 bin 50, kooperatif sayısı 35 bin 786, kolektif şirket sayısı 10 bin 749, komandit şirket sayısı bin 783 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde eylül ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 881 bin 825, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 870 bin 312 olarak kayıtlara geçti. KAYNAK: AA

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ihracaat Eylül Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
İnanan Var mı.....?
yav he he külahım nerde ona anlatım
birde ithalatı açıklayın uyanıklar
halen ihracata devam ediyorlar. Allah akıl fikir versin. Durdurun Şu ihracatı Millet ölecek Açlıktan
Hâlâ dolar diyorlar.Madem öyle neden atıp tutuyorsunuz
koyunlara masallar onlarda alkışlar herzamanki gibi...
evet çünkü şu an mallarımız bedavadan biraz pahalı diğer ülkelere göre. kur sağolsun
Bu rakamlar bizi vız gelir tırız gider ben cebime giren parayla çıkan paraya bakarım.Son 10 ayda daha fazla para çıkıyor .Akp ye asla daha oy vermem başarısız oldu.
Hepisi yalan. Sadece kalem oynatılarak yapılanlar. Herşeyi dışarıdan alan bir ülke nasıl ihracat rekoru kırıyor. İhracat rekoru kırıyorsak neden şirketler iflas ediyor,işsizlik artıyor. İşkurdan geçici olarak olmayan işlerde insanları neden çalıştırıyorsunuz? İnsanlar gitsin özel şirketlerde çalışsın. Köydeki bir okula, camiye 10 kişi alarak geçici neden çalıştırıyorsunuz? Neden çarşı pazar ateş pahası. Ülkenin temellerini sarıyorsunuz. Ülkenin anahtarlarını ABD şirketi McKinsey'e teslim ettiniz. Yazık ettiniz ülkeme. Mehterle olmuyor artık. Mehterin tokmağı millete ağır gelmeye başladı biline
dalga gecıyor devalasyon olmus tabıkı ıhracat aratar ıthalat azalır bunu sokaktakı herkes bılır varmı uretım edonuk ıthalatta azalma
Allah Allah bunların yüzü neyle kaplı anlamış değilim
ihracat kadar taş düşsün başınıza ne yapalım şimdi zil takıp oynayalımmı siz ihracat yapınca biz cezalandırılıyoruz . İç piyasa paso zam yapıyor neden nasıl olsa dolar yuro çıktı gavur çok düşükten mal almasın diye sonra aynı fiyatlar iç piyasaya uygulanıyor olan türk insanına oluyor .Elin gavuru 1000 yuro aylıkla almanya da geberiyor burda adam kıral utanın kendi vatandaşınızı ne hale getirdiniz . Sizin borsanızda lazım değil ihracatınızda siz tüm dünyaya mal satsanız yine bize birşey yok büyüme büyüme büyüme tek büyüyüyen türk insanın borcu büyüdü .
Zamlar hakkında bakan ne düşünüyor. Algı yaparken buna da baksın
BU ÖVÜNÜLECEK BİŞEYMİ,İHRACAAT İTHALATI GEÇTİMİ Kİ, O ZAMAN ÖĞÜNÜN İHRACAAT FAZLA İTHALAT AZ OLURSA almanya ihracaat 2 ithalat 1 dahada katlıyor
haha ama şöyle bişi var üretim olarak ihracaat değil. insanlar aldıkları ürün araç ve benzeri malları dolar kurundan dolayı tekrar ihracaat yaptılar. sallıyorum 50.000dolara aldıgımız bir ürünü tekrar parekende magasından 30.000 dolara fabrika tekrar aldı. ve başka ülkeye 50.000 dolara satacak
Devaluasyon yapıldı ülkede. Bi zahmet artış olsun.
dolar fırlarsaa kırarsn tabii amaç zaten o doları yükseltip ihracaatı artırmakk zengin zengin fakir fakir kalsınn hepsinden haberınız war ve hepsi sizin kontrolünüzde gerçekleşiyoo
tabi dolar uçtu kimse birsey ithal etmiyor açlık kapida demektir .
tamam ben ikna oldum....dagilin beyler
2 milyar $ eksideyiz ogundugumuz seye bak ayip yahu
ne olacak paramiz eriyince biz de ihracatçı olarak euro / usd fyatlari aşağı çekmek zorunda kaldık. çok satış yapıyoruz kabul ama sadece TL olarak gelirimiz aynı. korkudan avrupa seyahatlerini durdurduk, paramız yetişmiyor...
Yalan..
HAYALİ İHRACAT HEP GÖZ BOYAMA
bunu kutlayalim herşeye zam zam zam verin
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