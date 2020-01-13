İhracatta ilk 20 ülkenin payı yüzde 65 oldu

Geçen yıl 20'nci sıraya yerleşen Fas, Yunanistan'ın yerini aldı. Fas, 2018'de 22'nci sırada bulunurken, geçen yıl ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 13,6 artışla 2,2 milyar dolara çıktı. Yunanistan ise geçen yılki sıralamada 21'inci sıraya geriledi.

İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yıl 108 milyar 275 milyon 279 bin dolarlık dış satım yapıldı. Söz konusu rakam, 2018'de gerçekleştirilen ihracata göre yaklaşık yüzde 1'lik artışa işaret ederken, toplam ihracatın da yüzde 65,2'sini karşıladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 1,6 artarak 165 milyar 959 milyon 755 bin dolara ulaştı.

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı 20 ülke, bu dönemde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 65,2'sini karşıladı.

Öte yandan, 2019 yılındaki ilk 20 ülke sıralamasında 2018'deki listeye kıyasla 12 ülkede değişiklik gerçekleşti.

Söz konusu sıralamadaki en büyük değişiklik Belçika'da yaşandı. Ülke, 2018'e kıyasla 5 basamak gerileyerek geçen yıl 14'üncü sırada yer aldı. Bu düşüşte, Belçika'ya yapılan ihracatın geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 17,3 azalarak 3,2 milyar dolara inmesi etkili oldu.

Belçika'nın ardından listede en fazla yeri değişen ülkeler ise ikişer basamak yükselen İsrail, Rusya ve Suudi Arabistan oldu. İsrail'e ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 4,4 milyar dolara yükselirken, söz konusu ülke listede 9'uncu sırada yer aldı.

Rusya'ya ihracat da bu dönemde yüzde 11,8 artarak 3,9 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat gerçekleştirilen 10'uncu ülke Rusya oldu.

Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ihracat yüzde 21,4 yükselerek 3,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Suudi Arabistan, listede en fazla dış satım yapılan 15'inci ülke olarak yer aldı.

Polonya, Mısır, ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) listede birer basamak yükselirken, Romanya, Çin, Bulgaristan ve İran ise birer basamak geriledi.