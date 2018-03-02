İhracatta tarihi rekor!

2018 yılı şubat ayı ihracatı tüm şubat ayları içerisinde tarihi rekor kırdı. İhracat, 2018 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,02 artarak 13 milyar 182 milyon dolar olurken dış ticaret açığı ise yüzde 54,0 artışla 5,75 milyar dolar oldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılının geride bıraktığımız iki aylık dönemi diğer tüm yılların aynı dönemiyle kıyaslandığında 25 milyar 639 milyon dolarlık ihracat değeri ile zirveye ulaşıldı. İthalat ise yüzde 19,64 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,04 artarak 32 milyar 118 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69,6 oldu.

İHRACATTA ZİRVE DEĞİŞMEDİ: OTOMOTİV

2018 yılı Şubat ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 355 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 247 milyon dolar) ve “Demir ve Çelik” (854 milyon dolar) ihracatı takip etti.

İTHALATTA İLK SIRADA “MİNERAL YAKITLAR” VAR

2018 yılı Şubat ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 351 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 76 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 560 milyon dolar) ithalatı takip etti.

İHRACATIMIZDA ALMANYA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

2018 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla Almanya (1 milyar 360 milyon dolar), İtalya (865 milyon dolar) ve İngiltere (840 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti. En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 863 milyon dolar), Rusya (1 milyar 813 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 664 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

ESNAF VE SANATKÂR SAYIMIZ 1.7 MİLYONA YAKLAŞTI

2018 yılı Şubat ayı itibariyle aktif firma sayısı bir önceki aya göre 9.436 adet artarak 1.822.471 oldu. Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 43.628, bildirim sayısı ise 12.365.736’dır. Esnaf ve sanatkâr sayısı 1.693.357 oldu. Bu dönem itibariyle Türkiye genelinde 12.048 kooperatif bulunmaktadır. Geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle, yüzde 50 faiz indirimli ve yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkâr sayısı 448.171 oldu."